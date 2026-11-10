Chômage France T3 2026 : Insee publie 8,2 % et 2,6 millions de demandeurs

L'Insee révèle un chômage stable à 8,2 % au T3 2026. 2,6 millions de demandeurs sont recensés. La Banque de France et les syndicats analysent cette situation économique.

Les données économiques publiées ce mardi par l'Institut national de la statistique et des études économiques ( Insee) indiquent que le taux de chômage en France s'est maintenu à 8,2 % de la population active durant le troisième trimestre de l'année 2026. Cette stagnation marque une pause dans l'évolution récente du marché du travail, bien que le chiffre demeure supérieur à celui enregistré un an plus tôt. La publication de ces statistiques par l' Insee intervient dans un contexte où les indicateurs sociaux restent étroitement surveillés par les acteurs économiques et politiques du pays.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi au sens du Bureau international du travail (BIT) s'élève à 2,6 millions de personnes. Ce niveau représente une diminution de 47 000 candidats sur une période trimestrielle, confirmant une légère détente de la pression sur le marché de l'emploi. Toutefois, ce recul reste modeste et ne suffit pas à combler l'écart avec les ambitions affichées par l'exécutif. L'objectif initial du Président de la République, Emmanuel Macron, consistait à réduire ce taux à 5 % d'ici la fin de son second mandat en 2027, un horizon qui semble difficilement atteignable avec la dynamique actuelle.

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Des différences marquées entre les tranches d'âge

L'analyse détaillée des statistiques révèle que la baisse globale du chômage est principalement tirée par la baisse du chômage des jeunes. La tranche d'âge des 15-24 ans enregistre une réduction significative, avec un recul de 0,5 point pour atteindre un taux de 21 %. Cette amélioration profite également aux actifs âgés de 25 à 49 ans, dont le taux de chômage baisse de 0,2 point pour s'établir à 7,3 %. Ces résultats positifs pour les plus jeunes et les adultes en pleine activité contrastent nettement avec la situation des seniors, dont le taux progresse légèrement de 0,1 point pour atteindre 5,6 %.

Le chômage parmi les personnes de 50 ans et plus atteint ainsi son niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2022, marquant un point de retournement inquiétant pour cette catégorie démographique. Par ailleurs, le taux de chômage de longue durée, défini comme une recherche d'emploi ayant persisté pendant au moins une année, se stabilise à 2,1 %. Ce chiffre reste néanmoins à son niveau le plus haut enregistré depuis le deuxième trimestre 2022, signalant une rigidité persistante dans l'insertion professionnelle pour certaines catégories vulnérables du marché du travail.

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Réactions divergentes des institutions et des partenaires sociaux

La Banque de France, représentée par son gouverneur Emmanuel Moulin, a salué la résistance du marché du travail français face aux tensions économiques internationales et commerciales. Lors de ses commentaires diffusés sur Franceinfo, Emmanuel Moulin a souligné que les entreprises continuent de recruter malgré une période difficile. Il a affirmé que les mesures gouvernementales relatives aux salaires et au pouvoir d'achat, incluant la hausse du Smic de 1,6 % annoncée le 1er décembre, sont significatives pour les Français tout en restant supportables pour les entreprises afin de ne pas fragiliser l'emploi.

En revanche, les organisations syndicales adoptent un ton plus critique envers ces statistiques. La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, a déclaré que la quasi-stabilité du chiffre signifie qu'il n'y a pas d'aggravation immédiate de la situation, mais qu'il persiste un vrai sujet d'emploi, notamment chez les jeunes et les seniors. De son côté, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a dénoncé sur Franceinfo une forte dégradation du tissu industriel. Ces prises de position mettent en lumière les tensions persistantes entre la résilience affichée par les institutions financières et les difficultés concrètes ressenties sur le terrain par les travailleurs.

Impacts concrets et perspectives pour la fin de l'année

Outre les 2,6 millions de chômeurs officiels, 1,9 million de personnes souhaitent un emploi sans être comptabilisées dans les statistiques du BIT, car elles ne recherchent pas activement ou ne sont pas immédiatement disponibles. Ce groupe de personnes invisibilisées contribue à la complexité du paysage social. Parmi les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et les jeunes de 15 à 29 ans inscrits à France Travail, on observe une contribution presque équivalente à la moitié de la hausse observée sur l'année comparée à 2025.

La France se positionne comme un pays à problèmes par rapport à ses voisins européens, particulièrement en matière de chômage des jeunes et de maintien en emploi des plus âgés. Bien que le taux global ait reculé de 0,1 point sur le trimestre, l'augmentation annuelle de 0,4 point témoigne d'une tendance lourde qui ne s'inverse pas suffisamment vite. Les observateurs économiques soulignent que la protection de la dynamique de recrutement reste une priorité, tout en reconnaissant que les défis structurels liés à l'industrie et à l'insertion des seniors nécessitent des réponses politiques adaptées pour les mois à venir.