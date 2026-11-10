Chômage France : stabilisation à 8,2% au troisième trimestre 2025

Le taux de chômage français se stabilise à 8,2% au T3 2025 selon l'Insee. Des experts et syndicats restent sceptiques sur la pérennité de cette amélioration.

Le marché du travail français affiche une stabilité remarquable pour la première fois depuis le début de l'année 2025. Selon les dernières données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques ( Insee) ce mardi, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s'établit à 8,2% de la population active pour le troisième trimestre.

Cette donnée marque une pause dans la dynamique précédente, puisque le chiffre a reculé de 0,1 point par rapport au deuxième trimestre. Cependant, cette légère baisse masque une évolution moins brillante sur le long terme, car le taux reste en hausse de 0,4 point par rapport au troisième trimestre 2025, confirmant ainsi la persistance d'une tension structurelle sur l'emploi.

Also read Taux de chômage France Insee T3 8.2%

Écarts et scepticisme des experts économiques

Les réactions des autorités et des spécialistes démontrent que cette stabilisation ne doit pas être confondue avec une réussite durable. Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France, a reconnu sur BFM Business que cette tendance constituait plutôt une bonne nouvelle à court terme, tout en soulignant que la France accuse encore un retard significatif par rapport à ses voisins européens. Il a rappelé que l'objectif initial fixé par Emmanuel Macron, qui visait à ramener le chômage à 5% à la fin de son second mandat en 2027, apparaît désormais loin d'être atteint.

Nathalie Chusseau, professeure d'économie à l'université de Lille, a exprimé un pessimisme plus marqué lors d'une interview à l'Agence France-Presse (AFP). Elle a qualifié cette baisse de 0,1 point de résultat insuffisant, pointant du doigt une crise institutionnelle et budgétaire qui s'accompagne d'une crise sociale profonde. Selon elle, l'incertitude économique actuelle pousse les entreprises à adopter une attitude attentiste, freinant ainsi tout investissement massif en matière de création d'emplois.

Advertisement

Mathieu Plane, économiste à l'OCDE, a partagé ce scepticisme en qualifiant cette améliation de faux signal. Il a expliqué que ce léger recul s'inscrit dans un contexte de croissance extrêmement faible, caractérisé davantage par des pertes d'emplois que par une reprise véritable de l'activité économique.

Défis démographiques et positions syndicales

L'analyse détaillée des chiffres révèle des disparités préoccupantes entre les différentes catégories de la population active. Le nombre total de personnes sans emploi et à la recherche active d'un travail a diminué de 47 000 unités, atteignant un niveau de 2,6 millions. Paradoxalement, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans, bien qu'en baisse de 0,5 point sur le trimestre, reste alarmant à 21%. Ce taux figure parmi les plus élevés au monde et a même augmenté de 1,6 point sur une année, selon Nathalie Chusseau.

La situation est tout aussi critique pour les seniors, pour qui le taux de chômage est resté stable à 5,6%, son niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2022. Par ailleurs, le chômage de longue durée, défini comme une recherche d'emploi depuis au moins un an, s'est stabilisé à 2,1%, un chiffre qui reste au plus haut depuis le deuxième trimestre 2022.

Face à ces chiffres, les organisations syndicales ont rejeté toute interprétation positive. Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, a déclaré sur France 2 qu'il ne s'agissait pas d'une bonne nouvelle, mettant en lumière les difficultés persistantes pour les jeunes et les seniors. De son côté, la CGT a qualifié de pseudo plein emploi la promesse d'Emmanuel Macron et a appelé à une grève générale pour le 17 novembre, réclamant des emplois pérennes à temps plein et des salaires indexés sur le coût de la vie.

Advertisement

Réactions gouvernementales et perspectives d'avenir

Malgré ces critiques, le gouvernement maintient une vision positive de la situation actuelle. Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, a commenté la résilience du marché du travail français face aux tensions internationales et commerciales qui pèsent sur l'économie. Il a qualifié la dynamique actuelle de précieuse et a insisté sur la nécessité de la protéger activement.

Les prochaines semaines seront déterminantes pour vérifier si cette tendance à la stabilisation se confirme. Avec une inflation des coûts et une incertitude politique persistante, la capacité de l'économie française à générer des emplois durables restera le principal indicateur de santé économique pour les mois à venir, alors que le pays se dirige vers la fin de l'année 2025.