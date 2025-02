Chômage en France : stabilisation et inquiétudes

Le taux de chômage en France s'est stabilisé au quatrième trimestre 2024, mais l'augmentation du « halo autour du chômage », particulièrement chez les jeunes, et les perspectives économiques défavorables font craindre une hausse du chômage en 2025.

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques ( Insee ), le taux de chômage en France s'est stabilisé au quatrième trimestre 2024, affichant une légère diminution de 0,1 point de pourcentage, pour atteindre 7,3 % de la population active. Ce niveau demeure relativement proche de son minimum historique de 7,1 %, atteint au dernier trimestre 2022 et au premier trimestre 2023, et représente une baisse de 3,2 points par rapport à son pic observé au milieu de l'année 2015.

Cependant, le phénomène du « halo autour du chômage », qui englobe les personnes inactives souhaitant un emploi mais ne recherchant pas activement ou ne pouvant pas le faire, a connu une augmentation notable. Sur le trimestre, ce nombre a augmenté de 138 000, atteignant 2 millions de personnes, et a progressé de 93 000 sur un an. L'augmentation de ce « halo » est principalement attribuée aux jeunes, en particulier ceux encore en études. L'Institut national de la statistique souligne que la proportion de jeunes ni en emploi ni en formation a rebondi de 0,7 point, s'élevant désormais à 12,8 %. Ce taux dépasse de 0,6 point celui observé fin 2019, avant l'émergence de la crise sanitaire. Le taux d'emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans a quant à lui enregistré une légère baisse de 0,2 point sur le trimestre, atteignant 68,9 %. Malgré tout, ce taux reste supérieur de 0,4 % à celui de l'année précédente. Le chômage de longue durée est stable, avec 8 000 personnes supplémentaires, portant le nombre total à 542 000, déclarant rechercher un emploi depuis au moins un an. Enfin, le taux d'emploi en CDI a connu une diminution de 0,3 point sur le trimestre, s'établissant à 50,8 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Cependant, les perspectives pour l'emploi ne sont pas optimistes. Face à une conjoncture économique dégradée et à une forte incertitude politique, les entreprises ont réduit leurs créations d'emplois en 2024. Les enquêtes de conjoncture menées auprès des dirigeants révèlent un climat d'attentisme généralisé. Les principaux organismes économiques anticipent une hausse du chômage cette année. L'Insee prévoit un taux de chômage de 7,6 % au milieu de 2025, tandis que la Banque de France s'attend à une fourchette de 7,5 % à 8 % entre 2025 et 2026. L'OFCE estime quant à lui qu'il atteindra les alentours de 8 % à la fin de 2025.





