Cholet Basket en quête de conserver l'avantage du terrain face à Paris en demi-finale de Betclic ELITE

Égalité 1-1 dans la série. Cholet Basket reçoit Paris pour un match 3 décisif après une victoire à l'extérieur au match 1 et une lourde défaite au match 2. Analyse des enjeux et clés de la rencontre.

Dans la poursuite de leur parcours en playoffs de la Betclic ELITE, Cholet Basket se prépare à accueillir Paris pour le match 3 de la demi-finale.

Après deux rencontres intenses, la série est équilibrée à une victoire partout (1-1). Les hommes des Mauges ont réussi l'exploit de s'imposer lors du premier match à l'Adidas Arena (90-89), ce qui leur permet de bénéficier de l'avantage du terrain pour ce troisième acte décisif. Leurs récentes performances, notamment la victoire convaincante lors de la dernière journée de saison régulière à Nanterre, démontrent la cohésion et la détermination de l'équipe.

L'objectif est clair : préserver cet avantage acquis à l'extérieur et se rapprocher d'une qualification pour la finale, stade que le club n'a plus atteint depuis son sacre en 2010. Cependant, le scénario du deuxième match a servi de rappel sévère. Après une première mi-temps serrée, Cholet a complètement dérapé dans le troisième quart-temps, subissant un 55-27 sur l'ensemble de la seconde période, ce qui a conduit à une lourde défaite (100-77).

Le coach Fabrice Lefrançois a lui-même pointé du doigt le relâchement et l'éloignement du plan de jeu établi. Pour espérer l'emporter ce dimanche à la Meilleraie, les Choletais devront retrouver l'intensité, la discipline tactique et l'efficacité offensive qui leur ont permis de rivaliser, voire de dominer, leur adversaire pendant la majorité des mi-temps disputées jusqu'à présent.

La clé réside dans la capacité à maintenir un niveau de concentration élevé sur l'ensemble des quarante minutes et à s'appuyer sur le soutien de leur public pour infliger une première défaite à Paris à l'extérieur dans cette série. Gerald Ayayi, qui a marqué 17 points lors du match 2 malgré la défaite, a souligné la nécessité de ne pas sous-estimer un adversaire capable de réagir avec une telle force.

Ce match 3 revêt donc une importance capitale : une victoire de Cholet leur offrirait une option de qualification en deux manches supplémentaires, tandis qu'un succès de Paris inverserait complètement la dynamique et remettrait les Franciliens en position de force. Les deux équipes ont montré qu'elles pouvaient l'emporter largement, mais la constance et la gestion des moments clés feront la différence dans cette confrontation au sommet de la Betclic ELITE





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