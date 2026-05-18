Choix de téléviseur pour la Coupe du Monde 2026

Pour suivre la Coupe du Monde 2026 en grand, il est important de choisir un téléviseur qui répond aux critères spécifiques du sport. Voici les principaux critères à prendre en compte : la luminosité, la gestion des reflets, la fluidité, les angles de vision, la taille de l’écran et la qualité des traitements d’image.

La Coupe du monde 2026 s’annonce comme un événement hors norme. Organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique, la compétition débutera le 11 juin et se terminera le 19 juillet 2026, avec un format élargi à 48 équipes.

Autant dire que les occasions de se réunir devant un match ne manqueront pas.ne se résume pas à une belle image en 4K. Un match se regarde souvent à plusieurs, parfois en journée, dans un salon lumineux, avec des actions rapides, un ballon qui traverse l’écran en une fraction de seconde, des plans larges sur la pelouse, ou encore des ralentis, autant de moments de jeu qui doivent rester bien lisibles. Dans ces conditions, certains critères deviennent essentiels : la luminosité, la gestion des reflets, la fluidité, les angles de vision, la taille de l’écran et la qualité des traitements d’image.

Pour cette sélection, nous avons donc privilégié les téléviseurs capables d’offrir une grande image lumineuse, fluide et confortable dans un usage réel. Les modèles MiniLED occupent une place centrale, car ils répondent particulièrement bien aux contraintes du sport en journée et des grandes diagonales. L’OLED n’est pas absent pour autant, mais il n’occupe qu’une seule place : celle du Samsung S95F, dont le revêtement Glare Free en fait l’un des rares modèles OLED réellement armés pour les salons lumineux.

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