Une nouvelle série de viols mettant en cause un baby-sitter semble se multiplier. Comment choisir une nounou de confiance et détecter les signes de maltraitance chez son enfant ? Découvrez quelques éléments de réponse.

Alors qu'il présentait un profil rassurant en ligne, Camille O., 37 ans, agissait dans l'ombre. Ce baby-sitter est en effet soupçonné d'avoir violé ou agressé sexuellement des tout-petits dans la métropole lilloise.

Mais alors que ce type d'affaires glaçantes semble se multiplier, comment choisir un(e) nounou de confiance ? Et détecter à temps les changements de comportements (suspects) chez son enfant ? Voici quelques éléments de réponse.

Un babysitter déjà condamné dans le passé Si les faits reprochés à Camille O. sont terribles - il est soupçonné d'avoir violé ou agressé sexuellement 18 enfants, âgés de 2 mois à 5 ans - un élément choque particulièrement : cette personne avait été jugée et condamnée à Nice pour les mêmes faits en... 2020. Il avait en effet violé un petit garçon, alors âgé de 2 ans, qui était sous sa responsabilité.

Impossible pourtant de se douter de quoi que ce soit : 'On ne pouvait pas rêver mieux, comme baby-sitter. Tout mignon, tout gentil, tout poli', explique la mère de la première victime au micro de TF1. Devant cette nouvelle série de viols, elle se dit 'très triste pour les enfants', mais aussi 'très en colère contre la justice'





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