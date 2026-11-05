Chocolatine vs Pain au chocolat : la carte linguistique de France

L'étude de Louis-Marie et Charles Lorin révèle la frontière linguistique séparant chocolatine et pain au chocolat, utilisant l'IA vocale Brigitte pour cartographier les habitudes des boulangers français.

Une nouvelle enquête menée par les frères Louis-Marie Lorin et Charles Lorin met en lumière la profonde division linguistique concernant cette viennoiserie emblématique. En utilisant une intelligence artificielle vocale nommée Brigitte, ils ont appelé des milliers de boulangers pour établir une carte précise de France. Les résultats confirment que le débat entre défenseurs de la chocolatine et ceux du pain au chocolat reste un marqueur identitaire puissant, notamment dans le Sud-Ouest et au Québec.

La frontière linguistique tracée par l'intelligence artificielle

Les frères Lorin ont déjà collecté des données à grande échelle en utilisant leur agent vocal pour demander le prix, le poids et la taille de la baguette tradition. Cette fois, la mission consistait à cartographier la séparation géographique des termes. Les résultats sont sans appel : le pain au chocolat règne sur la majeure partie du pays, tandis que la chocolatine résiste dans un Sud-Ouest élargi à l'Occitanie.

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La ligne de bascule commence sur la côte atlantique près de La Rochelle. Elle s'infléchit ensuite vers Limoges, traverse la région bordelaise, redescend au sud de Toulouse avant de s'incurver vers la Méditerranée à hauteur de Montpellier. Cette frontière précise révèle une répartition complexe qui défie les simplifications courantes sur les habitudes régionales françaises.

Des poches de résistance inattendues dans tout l'Hexagone

Certaines zones dominées par le pain au chocolat abritent néanmoins des poches de résistance pour la chocolatine. On en trouve par exemple dans des boulangeries isolées à L'Île-d'Yeu, à Chinon ou encore à Torcy en Seine-et-Marne. Il existe également de petites communautés de partisans autour de Lyon, Poitiers et Nantes, montrant que le phénomène dépasse largement le simple cadre du sud-ouest.

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Les Hauts-de-France ignorent totalement ce débat avec un troisième prétendant : le petit pain. Cette région introduit une nuance supplémentaire dans la cartographie nationale. Elle montre que la terminologie varie considérablement selon les territoires et que certains usages locaux persistent malgré la domination générale d'un terme spécifique.

Le cas singulier de Royan et de la Charente-Maritime

La Charente-Maritime est érigée en poste frontière pour éviter l'invasion du pain au chocolat dans le Sud-Ouest. À Royan, peu de personnes défendent ce dernier terme. Robert, un habitant local rencontré dans une boulangerie, affirme toujours dire chocolatine avec une dose de patriotisme néo-aquitain. Il considère ce terme comme le véritable mot, selon sa conviction personnelle forte.

Ludovic Valli, boulanger à Royan depuis 2012, a adapté son langage aux coutumes locales. Originaire de Champagne-Ardenne, il utilisait le pain au chocolat avant de changer de région. Il remarque que les clients demandant un pain au chocolat sont souvent des touristes du Nord ou de l'Est. Ils se rattrapent rapidement lorsqu'ils voient l'affiche chocolatine, un peu déboussolés par cette réalité locale spécifique.

Origines anglaises hypothétiques et résistance locale

Ludovic Valli a entendu parler d'une origine anglaise possible pour le terme chocolatine. Selon cette théorie, les Anglais commandaient du chocolate in bread lorsque l'Aquitaine était sous leur règne. Le terme se serait ensuite transformé en chocolate in avant de devenir chocolatine. Cependant, cette hypothèse semble peu probable aux yeux des experts et des acteurs locaux engagés dans ce débat culturel majeur.