Chloé Chevalier vice-championne de France du 100 km

Chloé Chevalier remporte l'argent aux championnats de France du 100 km à Amiens en octobre 2026. Découvrons sa performance et son parcours.

Chloé Chevalier a marqué les esprits lors de son entrée sur la scène nationale du 100 km en décrochant la médaille d'argent aux championnats de France. La course s'est déroulée le 3 octobre 2026 à Amiens dans la Somme, où l'athlète a bouclé l'épreuve féminine en 7h36 minutes et 24 secondes. Ce temps exceptionnel lui a valu le titre de vice-championne de France toutes catégories confondues, confirmant son statut de spécialiste de l'ultra-endurance.

Un chrono historique reconnu internationalement

Cette performance classée au rang de niveau international A par l'US Créteil athlétisme place Chloé Chevalier parmi l'élite mondiale de la discipline. Le chronomètre de 7h36:24 constitue effectivement la huitième meilleure marque française de tous les temps sur cette distance spécifique. Cette réussite sportive s'inscrit dans une série de défis relevés haut la main par la coureuse, après son passage remarqué par l'Ironman d'Hawaï l'année précédente.

Also read Au collège dans les Bouches-du-Rhône, le plan 100% sécurité accélère la cadence

Une motivation sportive née du défi personnel

Le coach Didier Huberson a joué un rôle central dans la préparation de Chloé Chevalier en lui citant l'exemple de son épouse, Sylvie Delbart. Cette dernière avait réalisé un temps de 7h37 sur le 100 km, un objectif que Chloé Chevalier a intégré comme un défi à relever. L'athlète a décidé de s'attaquer à cette distance après avoir terminé l'Ironman d'Hawaï en 10h43 minutes l'année passée, cherchant à confirmer sa capacité de résistance.

Une préparation intense sous les contraintes climatiques

L'entraînement de Chloé Chevalier a commencé tardivement, dès le début de l'été lors d'une vague de canicule, ce qui a ajouté une couche de difficulté supplémentaire à sa préparation. Elle doit concilier son emploi du temps professionnel avec un volume d'entraînement intense, atteignant jusqu'à 200 km par semaine. Des périodes de préparation plus concentrées ont également inclus un séjour en montagne d'une quinzaine de jours pour optimiser ses capacités physiques.

Advertisement

La présence de Thomas Decker un atout majeur

Thomas Decker, compagnon de Chloé Chevalier, a accompagné l'athlète tout au long de l'épreuve pour lui apporter un soutien moral indispensable. Les règles de la course permettent aux coureurs de se suivre seuls durant les 13 premiers kilomètres, avant d'être autorisés à être assistés par un partenaire à vélo pour les ravitaillements. La connaissance mutuelle entre Chloé Chevalier et Thomas Decker, qui se connaît par cœur, a été déterminante pour gérer les aspects logistiques et psychologiques de la course.

Résultats et perspectives pour la suite

Chloé Chevalier a terminé à la 24e place du classement général femmes et hommes, se classant derrière Océane Chanet, vice-championne nationale en 2024 avec un temps de 7h33 minutes et 32 secondes. Avec ce titre de vice-championne de France, l'athlète a atteint le maximum de points requis dans sa catégorie, ce qui la libère de toute obligation de compétition pour des points. Elle annonce désormais participer à des courses pour le plaisir, notamment des courses en cross pour son club et l'équipe féminine, après avoir déjà décroché la première place du 10 km de Dieppe en 35 minutes et 59 secondes.