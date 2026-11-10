Chinon : Sortir du nucléaire dénonce la mesure des rejets radioactifs dans la Loire

Sortir du nucléaire conteste la fiabilité de la mesure des rejets radioactifs de la centrale de Chinon dans la Loire. La plainte contre EDF sera jugée à Tours le 13 novembre.

La centrale nucléaire de Chinon, située en Indre-et- Loire, est au cœur d'une plainte déposée le 8 janvier 2026 par l'association Sortir du nucléaire. Celle-ci affirme que les rejets radioactifs relâchés dans la Loire ne peuvent pas être mesurés correctement, et elle vise à la fois EDF et le directeur de la centrale de Chinon. L'affaire sera examinée le vendredi 13 novembre à 9 heures au tribunal de police de Tours.

Plusieurs associations dénoncent un sérieux problème de surveillance des rejets radioactifs de la centrale de Chinon. La question posée est simple : peut-on connaître avec fiabilité le niveau de radioactivité que la centrale relâche dans le fleuve ? Pour les associations plaignantes, la réponse actuelle est non.

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Une station de mesure jugée non représentative

Sortir du nucléaire estime que la mesure du niveau de radioactivité de la Loire, en aval de la centrale de Chinon, n'est pas représentative de la réalité depuis 1999. L'association met directement en cause le dispositif qui sert à suivre les rejets de la centrale.

Selon Sortir du nucléaire, le système de mesure des rejets radioactifs de la centrale de Chinon n'est pas adapté à un débit du fleuve supérieur à 100 m³/s. Or ce niveau de débit reste la situation habituelle hors période de sécheresse, avance l'association.

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En raison de cette défaillance de la station de mesure, située en aval de la centrale, les données connues sur les rejets radioactifs relâchés dans la Loire pourraient toutes être erronées. Sortir du nucléaire craint que les rejets réels soient bien plus élevés que ceux relevés par une station qu'elle juge défaillante.

Une mesure de tritium à 310 Bq/L contestée

Une mesure de tritium atteignant 310 Bq/L a été relevée dans le fleuve en aval de la centrale de Chinon, selon l'association qui cite une analyse réalisée par un laboratoire indépendant en juin 2019.

Sortir du nucléaire juge ce chiffre très largement au-dessus des valeurs habituellement mesurées dans la région. Cette donnée sert de pièce centrale à l'argumentation de l'association devant la justice.

Pour Sortir du nucléaire, il s'agit d'un risque inacceptable pour l'environnement et pour la transparence vis-à-vis du public. L'association réclame donc un contrôle plus fiable des rejets de la centrale de Chinon.

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Audience à Tours et suites de la procédure

L'audience devant le tribunal de police de Tours est prévue le vendredi 13 novembre à 9 heures, et Sortir du nucléaire espère obtenir gain de cause à cette occasion. La plainte a été déposée le 8 janvier 2026.

La procédure vise EDF ainsi que le directeur de la centrale de Chinon. Les griefs restent, à ce stade, ceux formulés par l'association plaignante, et aucune décision de justice n'a encore été rendue.

Pour les riverains de la Loire, l'enjeu concerne la fiabilité des chiffres publics sur la radioactivité du fleuve. Si la station de mesure est contestée, toute évaluation de l'impact des rejets dépend de données dont la représentativité est aujourd'hui remise en cause.