Chinese rescue operation after deadly mine explosion

A large-scale rescue operation is underway in China to find two missing miners after a devastating explosion at a coal mine in Shanxi province, resulting in at least 82 deaths.

Des secouristes mènent dimanche en Chine une opération de grande envergure dans une mine de charbon pour retrouver les deux derniers disparus après un coup de grisou dévastateur qui a fait au moins 82 morts.

Cet accident survenu vendredi soir au puits de Liushenyu, dans la province du Shanxi (nord), à environ 500 kilomètres au sud-ouest de Pékin, est la pire catastrophe minière qu'ait connue le pays depuis 2009. Au total, 247 mineurs se trouvaient sous terre au moment de l'explosion et la majorité d'entre eux ont pu regagner la surface, selon les autorités.

Plusieurs centaines de secouristes ont été dépêchés sur place et 128 personnes ont été évacuées par ambulance dans les hôpitaux des alentours, selon le dernier bilan rendu public par les autorités locales. Des journalistes de l'AFP ont vu tard samedi des forces de police bloquer la route menant à la mine, seul le passage des véhicules autorisés étant permise.

Des sauveteurs munis de casques se sont relayés dans la nuit pour descendre dans le puits et rechercher les deux disparus, ont indiqué les médias officiels.

"Tant qu'il y aura de l'espoir, on fera tout notre possible", a déclaré l'un d'eux à l'agence de presse Chine nouvelle. Les autorités ont ouvert une enquête sur l'explosion, la plus meurtrière depuis 2009, lorsque 108 personnes avaient perdu la vie dans un accident minier dans la province du Heilongjiang (nord-est de la Chine).

Les autorités ont affirmé samedi soir lors d'une conférence de presse que l'entreprise impliquée avait commis de "graves" infractions, des gaz toxiques s'étant accumulés dans la mine. Une personne "responsable" de l'entreprise impliquée dans l'explosion a été interpellée, avait indiqué samedi Chine nouvelle. Le drame fait l'objet d'une abondante couverture médiatique en Chine, le bilan particulièrement lourd suscitant une vive émotion parmi la population.

Le gouvernement a ordonné une offensive à l'échelle nationale contre les activités minières illégales, comme la falsification de données relatives à la sécurité, les imprécisions concernant les effectifs réels des travailleurs sous terre ou encore le recours à de la main-d'oeuvre non déclarée. Wang Yong, un mineur blessé dans l'accident, a raconté à la télévision publique CCTV avoir senti une odeur suspecte au moment de l'explosion.

"Je n'ai rien entendu du tout, puis un nuage de fumée est apparu. Ça sentait le soufre, comme quand on fait exploser des pétards", a-t-il expliqué. Des hommes se tiennent près d'ambulances devant l'Hôpital populaire du canton de Qinyuan, à 20 km de la mine de charbon de Liushenyu, où des dizaines de mineurs ont trouvé la mort vendredi après une explosion.

La sécurité dans les mines chinoises s'est améliorée au cours des dernières décennies, tout comme la couverture médiatique des incidents majeurs, dont beaucoup étaient autrefois passés sous silence. Mais des accidents surviennent régulièrement dans l'industrie minière, en raison de la dangerosité inhérente au secteur et de l'application parfois laxiste des mesures de sécurité. En février 2023, l'effondrement d'une mine de charbon à ciel ouvert en Mongolie intérieure avait fait 53 morts.

HORS-SÉRIE Que faire quand la température atteint les 50 °C ? Quand la mer monte inexorablement ? Que faire au quotidien dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique ? Des rues de Kigali à celles de Singapour, des clubs de foot d'Argentine aux appartements de Delhi, des champs du nord de la Chine aux prairies italiennes, les citoyens s'organisent, s'entraident et cherchent des solutions pour s'adapter.

Ici, la marche se décline de mille façons. Itinéraires gourmands, sentiers viticoles ou encore balades nocturnes sous les étoiles..





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China Coal Mine Explosion Rescue Operation Deadly Accident Mine Safety Investigation

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