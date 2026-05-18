The Gulf region has witnessed a significant shift in its strategic partnerships and alliances following the US-led war against Iran in February 2026. The region's reliance on the US for security and stability has been challenged, leading to a reevaluation of its foreign policy and economic diversification strategies. China's growing influence in the region, particularly in the energy sector, has emerged as a critical factor in shaping the future of the Gulf monarchies.

Le Golfe à l'heure chinoise : entre diversification économique, nouvelles routes de la soie et quête de stabilité dans un monde multipolaire. Le 28 février 2026 a probablement marqué un tournant historique pour les monarchies du Golfe.

En déclenchant avec Israël une guerre de grande ampleur contre l'Iran, Donald Trump a brutalement remis en cause tout l'équilibre sécuritaire sur lequel reposait la région depuis des décennies. Pendant longtemps, les monarchies du Golfe avaient vécu avec la conviction que leur survie stratégique était garantie par les États-Unis.

Bases militaires américaines au Qatar, au Bahreïn, au Koweït ou aux Émirats arabes unis, accords de coopération sécuritaire, ventes d'armes massives, présence navale permanente dans le Golfe : tout reposait sur cette certitude qu'en cas de menace majeure, Washington interviendrait immédiatement pour protéger ses alliés. Ce bouclier américain représentait bien davantage qu'une alliance militaire. Il constituait une véritable assurance vie géopolitique pour des régimes entourés d'instabilités régionales et de tensions permanentes avec l'Iran.

Mais la guerre déclenchée le 28 février a révélé une réalité beaucoup plus inquiétante pour Riyad, Doha, Abou Dhabi ou Manama : les monarchies du Golfe pouvaient désormais devenir des cibles directes des conséquences d'une stratégie américaine qu'elles ne maîtrisent plus totalement. Les frappes iraniennes et les tensions autour du détroit d'Ormuz ont fait entrer la région dans une nouvelle ère d'incertitude.

C'est dans ce contexte de doute stratégique qu'il faut comprendre la montée en puissance de la Chine dans les économies du Golfe. La visite récente de Donald Trump à Pékin a montré à quel point la Chine était devenue incontournable pour la région. Car Pékin n'apparaît plus seulement comme un partenaire commercial ou énergétique mais elle devient progressivement un acteur central de la stabilité future des monarchies, au moment même où l'ordre sécuritaire construit autour des États-Unis montre ses limites.

Les relations entre la Chine et les monarchies du Golfe ont d'abord reposé sur une réalité assez évidente : l'énergie. L'explosion industrielle chinoise des années 1990 et 2000 a créé un besoin colossal en hydrocarbures. Les pays du Golfe ont alors trouvé en Pékin un client gigantesque, stable et politiquement peu intrusif. S'inscrireTrès rapidement, la Chine est devenue l'un des principaux importateurs du pétrole saoudien, qatari, émirati ou koweïtien.

Aujourd'hui encore, une part essentielle des exportations énergétiques du Golfe est destinée au marché chinois. Cette dépendance est devenue mutuelle : la Chine a besoin du Golfe pour sécuriser son approvisionnement énergétique, tandis que les monarchies ont besoin de la demande chinoise pour maintenir leurs revenus et financer leur diversification économique. Pékin a surtout proposé une approche radicalement différente de celle des puissances occidentales.

La Chine privilégie avant tout la stabilité, la souveraineté et la continuité des relations d'État à État, sans chercher à intervenir directement dans les équilibres politiques internes de ses partenaires. Cette approche pragmatique et moins idéologique a profondément séduit les dirigeants du Golfe, qui y voient une relation davantage fondée sur les intérêts stratégiques mutuels et la prévisibilité à long terme.

Pékin a offert autre chose : des investissements, des infrastructures, des partenariats technologiques et une vision de long terme fondée sur la stabilité et la souveraineté. Les projets liés aux nouvelles routes de la soie ont accéléré cette dynamique. Ports, zones logistiques, réseaux numériques, intelligence artificielle, surveillance urbaine, énergies renouvelables : les entreprises chinoises se sont progressivement imposées dans des secteurs devenus stratégiques pour Riyad, Doha ou Abou Dhabi. Ce rapprochement sino-golfien traduit aussi une transformation psychologique majeure.

Les monarchies du Golfe savent depuis longtemps que le centre de gravité du monde se déplaçait vers l'Asie. La croissance mondiale, les flux commerciaux, l'innovation industrielle et désormais une partie de la puissance financière ne se concentrent plus exclusivement autour de l'Atlantique. Les dirigeants du Golfe regardent désormais autant vers Pékin, New Delhi ou Singapour que vers Paris, Londres ou Washington.

Cette évolution est particulièrement visible dans les stratégies de diversification économique portées par l'Arabie saoudite avec Vision 2030, mais aussi aux Émirats arabes unis ou au Qatar. Dans cette nouvelle architecture mondiale, la Chine de Jiping apparaît comme un partenaire plus prévisible et fidèle que des États-Unis devenus parfois erratiques. Les guerres au Moyen-Orient, les hésitations américaines, les fluctuations stratégiques entre administrations républicaines et démocrates, mais aussi le désengagement progressif de Washington ont profondément marqué les capitales du Golfe





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