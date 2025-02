Chicanes sur la Place Saint-Aubin: Un Embouteillage en Marche

Les travaux de la ligne C de métro à Toulouse créent des embouteillages sur la place Saint-Aubin, aggravés par des chicanes mises en place pour réguler le passage des vélos et scooters. La situation provoque des tensions entre les habitants, les commerçants et les usagers du marché.

Dimanche dernier, jour de marché à Toulouse sur la place Saint-Aubin, la circulation était ralentie à l'angle des rues Maury et de la Colombette, juste devant une boucherie. Une chicane, composée de deux plots rectangulaires en plastique, a été installée pour obliger les vélos et les scooters à mettre pied à terre.

Les travaux de la ligne C de métro, qui occupent toute la place des Réfuzniks, délimitée par de grandes barrières, obligent les Toulousains à emprunter des passages étroits de part et d'autre. Malgré un flux d'entrées et de sorties relativement fluide, les passages étroits peuvent vite se retrouver saturés, surtout lorsque vélos, piétons avec ou sans chariot de courses, poussettes, etc., doivent se partager l'espace. Gérard, chapeauté, patiente. «Si cette chicane vise à dissuader les mauvais deux-roues de passer, elle empêche en réalité tout le monde de circuler. C'est une demi-réussite car les piétons sont les plus impactés», analyse-t-il. «Ces chicanes servent à éviter les accidents», rétorque Bastien, qui entre sur le marché à vélo. Il reconnaît qu'il s'agit «d'un embêtement occasionnel qui ne me gêne pas plus que cela». Is, lunettes de soleil sur le nez, s'exprime avec plus d'inquiétude : «Sur la durée de ces travaux, c'est problématique. En tant que cycliste, je n'ai pas d'autre choix que d'emprunter ces trottoirs plusieurs fois par jour. La mise en place de ces chicanes est problématique pour les habitants de la place Saint-Aubin. Je pense qu'on aurait pu nous faire confiance pour régler les problèmes de circulation sans nous mettre des obstacles supplémentaires. Surtout, les personnes à mobilité réduite ne peuvent plus passer», regrette-t-elle. «Un jour de marché, c'est déjà compliqué. On n'a plus de place sur les trottoirs, c'est pénible. Je n'étais pas au courant de ces travaux, si je l'avais su je ne serais pas venue», ajoute Laurie, une cycliste qui a mis «15 minutes pour traverser la place» après ses achats. Certains passants agacés n'hésitent pas à pousser les chicanes pour rouvrir le passage, ce qui agace Jules, le gérant de la 'Cave et Créations', un bar à vins situé sur le trottoir qui les remet aussitôt. «C'est toute la journée comme ça. Si on les a installés, c'est aussi pour protéger les clients qui sortent des commerces des vélos ou scooters qui passent à fond. Une mamie a failli se faire faucher deux fois il y a deux jours», raconte-t-il. «C'est pour éviter les accidents», complète François, derrière le comptoir de la boucherie. La cohabitation promet d'être longue et difficile, d'autant que le chantier est à peine commencé





