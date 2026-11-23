La 56e édition du Chicago Blues Festival se tient le 29 novembre 2026 à Oraison. Zac Harmon et Lady Adrena honorent la jeune génération du blues.

La 56e édition du Chicago Blues Festival fera sa rentrée à Oraison dans les Alpes-de-Haute-Provence, le dimanche 29 novembre 2026. L'événement musical s'installera à la salle de l'Eden, un lieu emblématique pour les amateurs de blues vivant en région. La programmation de cette rencontre exceptionnelle mettra à l'honneur la nouvelle génération d'artistes issus du Mississippi.

Un retour aux racines du Mississippi avec Zac Harmon

Après plusieurs éditions centrées sur la capitale du blues électrique, la programmation opère un retour authentique aux origines de la musique. Cette édition sera dirigée par Zac Harmon, figure tutélaire qui sert de mentor au groupe éphémère rassemblé pour l'occasion. Son approche vise à transmettre l'esprit originel du blues tout en intégrant les énergies contemporaines.

Also read Le Récap Béarn : les 5 infos à retenir ce samedi 21 novembre 2026

Le plateau est structuré autour d'une dynamique de transmission intergénérationnelle. Sous la houlette de Zac Harmon, la scène révèlera les talents émergents de la région de Jackson. Cette initiative permet de découvrir des artistes qui portent la tradition tout en y apportant une modernité indiscutable.

Zac Harmon séduit régulièrement son public européen, une audience fidèle qu'il retrouve depuis sa première visite en Haute-Provence il y a vingt ans. Sa maîtrise instrumentale et son groove unique garantissent une expérience musicale intense pour les spectateurs présents dans la salle de l'Eden.

Advertisement

Lady Adrena et Kingston Livingston incarnent la relève

La chanteuse Lady Adrena apporte une voix forte et singulière à cette édition 2026. Issue du gospel, elle impose une présence scénique magnétique et une interprétation profonde. Son style se situe à la croisée du blues, de la soul et du rhythm'n'blues, offrant une richesse sonore remarquable.

Kingston Livingston représente parfaitement l'esprit de cette nouvelle vague artistique. Ce jeune talent, repéré par Zac Harmon et Lady Adrena, a entamé une carrière dans le blues il y a quelques années. Son approche moderne mêle blues, rock et influences urbaines, faisant le lien entre tradition et renouvellement.

Kingston Livingston incarne cette génération d'artistes capables de préserver l'âme du blues sans jamais sombrer dans l'imitation. Il démontre que la diversité du blues américain peut se révéler à un public européen à travers une immersion authentique et contemporaine.

Détails pratiques et tarifs pour le 29 novembre

Les portes de la salle de l'Eden ouvriront leurs battants à 16h00 pour cette séance exceptionnelle. Le concert est prévu pour débuter à 16h30, offrant aux amateurs une après-midi complète dédiée à la musique live. L'accès à la manifestation est fixé à 20 euros pour le grand public.

Des tarifs réduits sont appliqués pour certaines catégories de spectateurs. Les adhérents de l'association bénéficient d'un tarif à 16 euros. Les demandeurs d'emploi et les étudiants peuvent également participer pour 13 euros. Enfin, l'entrée reste gratuite pour les mineurs de moins de 18 ans.

Advertisement

La billetterie est accessible directement sur place le jour de l'événement. Les spectateurs peuvent également réserver leurs places à l'avance via la plateforme HelloAsso. Ce lien digital permet de soutenir l'association Eden District Blues, l'organisatrice de cette rencontre musicale majeure.

L'association Eden District Blues au cœur du dispositif

L'association Eden District Blues joue un rôle central dans l'organisation de cet événement annuel. Elle souhaite affirmer son respect envers le public et la musique qu'elle défend depuis de nombreuses années. Le choix artistique reste fidèle à la pure tradition du genre tout en intégrant des sonorités modernes.

Le Chicago Blues Festival incarne un blues puissant, nourri d'éléments de soul et de funk. Cette fusion crée une atmosphère marquée par une grande maîtrise instrumentale et une écriture personnelle. L'événement permet de sensibiliser le jeune public à un style musical aux racines historiques profondes.

La municipalité d'Oraison, dirigée par le maire Benoît Gauvan, soutient les projets communaux liés à cette manifestation. Cet événement s'inscrit dans une dynamique culturelle locale qui valorise les patrimoines artistiques. La présence de ces artistes majeurs renforce l'attractivité touristique et culturelle de la région.