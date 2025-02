Chevrier et Lamure brillent aux Mondiaux de Saalbach

Les Françaises Marion Chevrier et Marie Lamure terminent respectivement à la dixième et douzième place du slalom des Championnats du Monde de Saalbach. Elles tirent de précieuses leçons de cette compétition et confirment le potentiel du ski français.

Ce samedi, les Françaises Marion Chevrier et Marie Lamure ont représenté la France avec fierté aux Championnats du monde de slalom de Saalbach, terminant respectivement à la dixième et douzième place. Si les médailles ont échappé à leurs mains, les deux athlètes ont tiré de précieuses leçons de cette compétition qui s'avère être un tremplin pour la fin de la saison.Marion Chevrier , classée 10e, a réalisé un excellent parcours, devançant de quelques dixièmes Wendy Holdener.

Malgré un écart de 3 secondes 11 avec la vainqueur, la Suissesse Camille Rast, Chevrier a montré une grande progression et de la détermination. « Je me suis fait plaisir », a déclaré Chevrier. « La manche n'était pas facile, surtout sur le haut. Je pense avoir fait une très bonne fin de course donc je suis très satisfaite de ça. Au début je n'y croyais pas trop (elle a passé la ligne d'arrivée en tête avant de rester pendant quelques passages dans le fauteuil de leader provisoire). Voir où j'en suis, même avec les fautes que je fais, au final je marque le cinquième temps de la deuxième manche à 4 dixièmes (de Wendy Holdener)... Ça me montre aussi que j'ai de la progression, c'est vraiment cool. Je n'ai pas pensé à la médaille, car avec 3 secondes de retard au départ c'était trop loin. J'ai surtout essayé de gagner la deuxième manche, de faire mon meilleur ski car c'est une autre course. Mais à l'avenir... (sourire) Je suis très contente pour Camille (Rast), elle est très solide. »Marie Lamure, quant à elle, se satisfait de sa 12e place, malgré un écart de 3 secondes 64 avec la leader. « Je tire un bilan positif de la journée, c'est quand même une douzième place aux Championnats du monde. Il reste du boulot quand je vois l'écart avec les premières mais je suis satisfaite de ce qu'on a mis en place. Je dis... », a-t-elle déclaré, avant de poursuivre son analyse du parcours. Les performances de Chevrier et Lamure témoignent de la force et de l'ambition du ski français





