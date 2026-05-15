Cheveux réparés en profondeur : le Sérum à la Kératine d’Aroma-Zone

Ce sérum pour cheveux d’Aroma-Zone est parfait pour revitaliser une chevelure abîmée. Formulé avec de la kératine, des peptides et un complexe d’arginine, il répare en profondeur et est facile d’utilisation sur cheveux secs ou humides. En plus, un code promo offre la livraison directe et gratuite.

Cheveux abîmés, difficiles à coiffer ? Aroma-Zone propose un sérum à la kératine pour réparer vos cheveux en profondeur et naturellement. Depuis des années, cette marque se spécialise dans des actifs et produits efficaces, à des prix accessibles, toujours axée sur des gestes simples et naturels en matière de beauté .

Le sérum à la kératine d’Aroma-Zone est un véritable coup de fouet pour la santé capillaire. Il est disponible en format de 50 millilitres, noté 4,4/5 par les utilisateurs, garantissant ainsi un choix éclairé. Actuellement, le code promotionnel « LIVMAI » offre la livraison gratuite, avec une expédition sous 24 heures, pour une efficacité rapide. Chez Aroma-Zone, une vaste gamme de produits pour la peau et la maison complémentaire est également disponible.

Les cheveux nécessitant des soins spécifiques, ce sérum est conçu pour redonner vitalité à tous les types de cheveux, que ce soit pour l’entretien ou pour réparer les cheveux abîmés. Facile à appliquer, il suffit de déposer quelques gouttes sur les longueurs et les pointes, sur cheveux secs ou humides. Sa formule riche en kératine AA agit en profondeur pour lisser les écailles, réduire les fourches et gagner les cheveux, tout en leur redonnant brillance, douceur et lumière.

Exempt de silicone et d’ingrédients controversés, ce produit peut être utilisé quotidiennement sans risque. Sa composition combine également des peptides pour combler la fibre capillaire et un complexe d’acide itaconique et d’arginine pour diminuer la porosité. Tous ces éléments travaillent en synergie pour maximiser son efficacité





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