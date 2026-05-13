Chet Hanks, fils de Tom Hanks, choisit la vie loin des habits riches avec son camping-car

Le fils de Tom Hanks et Rita Wilson a décidé de vivre sans dépendre de l'argent, de la société de consommation et d'un train de vie luxueux. Il a choisi de vivre dans son camping-car avec son chien, célébrant sa nouvelle philosophie en dévoilant quelques nouveaux morceaux du projet Something Out West, un duo avec son ami musicien Drew Arthur.

L'acteur et musicien est revenu sur ce sujet lors d'une récente interview avec Jimmy Fallon sur l'émission The Tonight Show, évoquant sa décision de quitter sa maison de Los Angeles pour s'installer dans le Tennessee.

Chet Hanks a révélé qu'il n'avait pas poursuivi le projet d'acheter une autre propriété en dehors de son camping-car. Il a commenté : 'Je ne voulais pas prendre un appartement. J'avais déjà loué des maisons Airbnb et des hôtels, mais j'en étais vite devenu lassé car j'aime avoir mon propre espace.





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