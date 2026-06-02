Cherry K63W Pro Compact : un clavier gaming compact qui utilise l'Ultra-Wideband

Cherry présente le K63W Pro Compact, un clavier gaming compact qui utilise l'Ultra-Wideband pour offrir une connexion stable et rapide. Ce clavier est conçu pour les joueurs compétitifs qui veulent une réactivité élevée sans renoncer à la liberté de mouvement.

Cherry présente le K63W Pro Compact, un clavier gaming compact qui utilise l' Ultra-Wideband pour offrir une connexion stable et rapide. Ce clavier est conçu pour les joueurs compétitifs qui veulent une réactivité élevée sans renoncer à la liberté de mouvement.

Le K63W Pro Compact adopte un format 70% qui conserve la rangée de touches de fonction tout en libérant de la place pour les grands mouvements de souris. La batterie de 6 000 mAh permet de soutenir un usage sans-fil intensif sans devoir recharger trop souvent. Le K63W Pro Compact est attendu début juillet en France au prix de 180 euros.

L'Ultra-Wideband est une technologie qui permet la transmission de données sur un spectre plus large tout en réduisant les interférences et en améliorant la stabilité de la connexion. Cela permet au K63W Pro Compact de communiquer avec le PC jusqu'à huit fois par milliseconde, ce qui est un chiffre très élevé pour un clavier gaming.

Bien entendu, le polling rate ne résume pas à lui seul la latence réelle du clavier qui dépend aussi du scan interne, du firmware de l'appareil et du reste de la chaîne PC/écran. Le K63W Pro Compact est un compromis entre la réactivité élevée et la liberté de mouvement, il est conçu pour les joueurs qui veulent un clavier plus compact sans renoncer à la réactivité





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