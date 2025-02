Chelsea s'incline lourdement face à Brighton

Chelsea a subi une défaite humiliante face à Brighton (3-0) lors de l'ouverture de la 25e journée de Premier League. Kaoru Mitoma et Yankuba Minteh ont marqué pour les Seagulls.

Chelsea , vendredi soir, a connu une défaite cinglante sur le terrain de Brighton (3-0), lors de l'ouverture de la 25e journée de la Premier League. À l'Amex Stadium, Kaoru Mitoma et le jeune Yankuba Minteh, auteur d'un doublé, ont été les héros des Seagulls, qui se hissent provisoirement à la 8e place du classement. Chelsea , quant à lui, conserve la 4e place, mais à seulement deux points de Manchester City (5e).

Le match a été marqué par une domination de Brighton, qui a profité de chaque occasion. Kaoru Mitoma a ouvert le score à la 27e minute, suivi d'un doublé de Yankuba Minteh (38e et 63e). Chelsea, malgré une possession du ballon importante (69%), n'a pas réussi à se montrer dangereux devant le but de Verbruggen. Malgré une égalisation annulée pour une faute d'Enzo Fernandez (35e), les Blues n'ont jamais réussi à trouver le chemin des filets. Le portier adverse, Filip Jorgensen, a réalisé plusieurs arrêts importants pour empêcher un score encore plus lourd. Cette défaite est une véritable désillusion pour Chelsea, qui cherchait à se renforcer dans la course au top 4. Brighton, de son côté, rebondit avec brio après deux défaites consécutives en championnat, dont une humiliation sur la pelouse de Nottingham (7-0).





