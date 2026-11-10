Chelles : une conseillère régionale visée par un jet de bouteille d'essence devant un lycée

Angela Pascoa Dos Santos, conseillère régionale d'Île-de-France, a été touchée par une bouteille d'essence à Chelles. Une enquête pour tentative d'homicide est ouverte.

Angela Pascoa Dos Santos, conseillère régionale d'Île-de-France et adjointe au maire de Chelles, a été touchée par un jet de bouteille d'essence mardi 10 novembre, en marge d'un rassemblement devant le lycée Gaston Bachelard, dans cette commune de Seine-et-Marne (77). Les faits se sont déroulés le matin, avant le dépôt de plainte de l'élue au commissariat en fin de matinée.

Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray se rend ce mardi au lycée Gaston Bachelard de Chelles pour échanger avec l'équipe de direction en fin d'après-midi. Plusieurs responsables politiques ont réagi à cette agression, pendant qu'une enquête est en cours.

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Conseillère régionale visée par une bouteille d'essence

Angela Pascoa Dos Santos a été touchée au torse par une bouteille contenant de l'essence, selon son propre récit recueilli par BFMTV. Elle a expliqué avoir vu des jeunes tenter de mettre le feu à des poubelles devant le lycée et s'être approchée pour les en empêcher.

Le parquet de Meaux indique que l'élue se trouvait devant l'établissement pour soutenir les élèves souhaitant reprendre les cours. Selon ses déclarations, elle y est régulièrement présente pour faire de la médiation entre les lycéens mobilisés et les forces de l'ordre.

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Le maire de Chelles, Brice Rabaste, a rapporté que la bouteille d'essence a arrosé tout le manteau de l'élue. Les témoignages recueillis sur place divergent toutefois sur ce point, puisque des lycéens affirment que la bouteille était bien fermée et que l'élue n'a pas été aspergée.

Témoignages des lycéens et réactions politiques

Des élèves présents au moment des faits affirment que la bouteille n'était pas destinée à la conseillère régionale. Selon leurs propos rapportés par BFMTV, les jeunes assurent qu'ils ne voulaient ni la viser ni la blesser.

Une élève a raconté que la conseillère avait fait de grands gestes en demandant de ne pas brûler les poubelles, et que la bouteille avait été lancée vers la poubelle avant de toucher le torse de l'élue. Elle a ajouté que l'élue était tombée, avant que les lycéens ne la relèvent, l'entourent et l'aident à marcher.

Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray a qualifié de 'crime' l'agression d'Angela Pascoa Dos Santos. Il a affirmé qu'elle recevrait le soutien de toute la société et de la communauté politique, et appelé à des sanctions qu'il espère sévères.

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Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a condamné l'agression d'une conseillère régionale, adjointe au maire de Chelles, par un élève lui ayant jeté une bouteille d'essence au niveau du torse. La présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est rendue à Chelles aux côtés du maire et a dénoncé une intention criminelle, en affirmant que la violence devait cesser.

Enquête pour tentative d'homicide et suites judiciaires

Le parquet de Meaux a ouvert une enquête de flagrance du chef de tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Trois élèves du lycée, âgés de 15 à 17 ans, ont été interpellés sur le lieu des faits et placés en garde à vue.

Le parquet précise toutefois qu'aucun de ces trois élèves n'a été placé en garde à vue pour les faits dont a été victime l'adjointe au maire de Chelles. Le gouvernement, par la voix d'Édouard Geffray, a indiqué qu'il déposerait systématiquement plainte en réponse aux violences commises.

Valérie Pécresse a écrit sur X que la conseillère régionale avait été visée parce qu'elle se tenait aux côtés de parents d'élèves qui militent pour la reprise des cours. Cette mobilisation devant le lycée Gaston Bachelard reste au cœur de l'enquête et des échanges entre les autorités et la direction de l'établissement.