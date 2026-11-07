Chaussures EKOI W4 BOA : réduction à 175 € pour le cyclisme hiver

Les chaussures de cyclisme EKOI W4 BOA sont disponibles à 175 € soit -50%. Cette offre propose une étanchéité totale et un serrage précis pour affronter le froid jusqu'à 0°C.

La marque EKOI propose actuellement une promotion significative sur ses chaussures de cyclisme pour l'hiver, les modèles EKOI W4 BOA. Le prix de vente est fixé à 175 euros, ce qui représente une réduction de 50 % par rapport au tarif normal. Cette baisse de prix se traduit concrètement par une économie de 175 euros pour les consommateurs intéressés par cet équipement technique spécifique.

Conception étanche et fermeture mécanique BOA

Les chaussures EKOI W4 BOA sont spécifiquement conçues pour les coureurs sur route cherchant à supprimer les inconvénients liés aux sorties par temps froid, tels que les doigts gelés ou les pieds mouillés. La structure repose sur une construction monopièce sans couture qui élimine toute voie d'infiltration d'eau à travers la tige de la chaussure. Cette étanchéité est renforcée par un chausson en néoprène à haute cheville qui agit comme un joint naturel pour fermer l'entrée supérieure sans nécessiter d'accessoire supplémentaire.

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Le système de serrage utilise une unique molette BOA qui permet un ajustement millimétrique. Ce mécanisme est accessible d'une seule main même lorsque le cycliste porte des gants d'hiver. La molette transmet le serrage via un câble tendu, offrant une précision réglable en un seul geste sans besoin de retouche pendant la route. Cette technologie répond directement à la contrainte du froid qui rend les lacets difficiles à manipuler.

Performance thermique et compatibilité mécanique

La semelle des EKOI W4 BOA est fabriquée en polyamide renforcé à 15 % de fibre de carbone. Elle ne comporte aucun orifice de ventilation, une caractéristique deliberate qui bloque le froid et l'eau par le bas. Malgré cette absence de ventilation, la semelle assure un transfert de puissance suffisant pour les longues sorties cyclistes. Le poids de la chaussure en pointure 42 est de 335 grammes, un chiffre considéré comme contenu pour une chaussure d'hiver, bien que légèrement supérieur à une version été.

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Ces chaussures sont disponibles en neuf tailles différentes, allant de la pointure 39 à la pointure 47. Elles sont compatibles avec les systèmes de pédales automatiques Shimano, Look, Time et Speedplay sans nécessiter d'adaptateur spécifique. L'équipement d'hiver se réduit ainsi à une seule paire de chaussures, éliminant le besoin de couvre-chaussures ou d'autres accessoires superflus.

Utilisation optimale et limites climatiques

La construction sans couture et le col en néoprène maintiennent les pieds au sec sur les routes mouillées et lors de giboulées légères. Selon les spécifications de l'équipement, ces chaussures sont efficaces jusqu'à une température de 0 °C sans nécessité de couvre-chaussures additionnels. L'absence de points de fuite sur toute la surface de la tige garantit une protection continue contre les éléments extérieurs.

Cette offre concerne exclusivement les chaussures EKOI W4 BOA disponibles auprès de i-Run. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. La Tribune précise que son équipe shopping est indépendante de la rédaction et peut percevoir une rémunération lors des achats via les liens intégrés dans cet article.

Actualités sportives Ligue 1 McDonald's

Parallèlement à l'actualité équipement, la dixième journée de la Ligue 1 McDonald's se prépare avec plusieurs rencontres majeures. Le Paris Saint-Germain, leader avec cinq victoires de rang, reçoit l'ESTAC Troyes au Parc des Princes après que ce dernier a renoué avec le succès.

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Le Stade Brestois accueille l'Olympique Lyonnais au Stade Francis-Le Blé. Brest est irrégulier cette saison tandis que Lyon, qui occupe le podium, reste sur une victoire. Le match oppose également Le Mans et l'AS Monaco au Stade Marie-Marvingt, Monaco étant sur une défaite et Le Mans en quête de succès depuis quatre journées.

Le Stade Rennais reçoit le LOSC au Roazhon Park, Rennes étant irrégulier récemment contre un LOSC sur un succès final. L'AJ Auxerre reçoit aussi le Paris FC au Stade de l'Abbé-Deschamps dans un choc où Auxerre est battu sur sa dernière sortie et Paris FC a retrouvé la victoire.

Dans le secteur du divertissement, le LEGO Château de Poudlard 76419 fait partie de la gamme LEGO for Adults. Il reconstitue le domaine entier incluant le lac, les serres et les ponts, offrant un rendu architectural épuré. La LEGO Architecture Notre-Dame de Paris passe également sous les 158 €, soit une réduction de 31 % et une économie de 72 euros.

Enfin, la chaussure Asics Gel-Nimbus 28 pour le running est proposée à 150 € chez i-Run, offrant une économie de 50 euros avec une réduction de 25 %. Son rocker incliné restitue de l'énergie à chaque foulée, ce qui est rare pour les chaussures maximalistes. Ces différentes offres couvrent des besoins variés allant du cyclisme technique au loisir créatif.