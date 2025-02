Chauffeur de bus scolaire condamné pour conduite sous l'influence et sans permis

Un chauffeur de bus scolaire a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour avoir conduit une quarantaine d'enfants sous l'influence du cannabis et sans permis.

Les gendarmes ont été stupéfaits vendredi 7 février en découvrant un chauffeur de bus scolaire conduisant une quarantaine d'enfants sous l'influence de stupéfiants et sans permis. Lundi 10 février, l'homme de 29 ans a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille à trois ans de prison dont deux avec sursis. Vendredi matin, alors qu'il transportait des enfants à Auriol, l'homme a été contrôlé. Deux tests ont révélé qu'il était sous l'emprise du cannabis.

De plus, il conduisait depuis trois mois sans permis, une information qu'il n'avait pas communiquée à son employeur. Il a été placé en garde à vue suite à cette découverte. Le chauffeur était déjà connu des services de police pour des faits similaires. Lundi, il a été condamné à un an de détention sous bracelet électronique avec interdiction de repasser son permis. Sa peine prévoit également l'obligation de suivre des soins et de travailler pendant sa condamnation dans un secteur autre que le transport scolaire. Lors de son audience, l'homme a reconnu la gravité de ses actes : «Je transporte des petits, j'ai fait une connerie, je ne le nie pas». Sa condamnation intervient dans un contexte national de tensions après la mort d'une adolescente de 15 ans le 30 janvier dernier suite à la sortie de route d'un car conduit par un chauffeur sous l'influence du cannabis. Suite à cet accident tragique, des renforcements des contrôles sur les transports scolaires ont été mis en place à l'échelle nationale





