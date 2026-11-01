Chauffages mobiles Cdiscount : 3 modèles en stock moins de 60 euros

Découvrez trois chauffages mobiles Cdiscount en stock. Radiateur bain d'huile Oceanic, soufflant Rowenta et tour Sencor. Livraison gratuite.

Pour assurer votre confort thermique durant la fin de l'automne et l'hiver, Cdiscount propose une sélection de chauffages mobiles désormais réapprovisionnés. Ces appareils pratiques complètent idéalement les systèmes de chauffage fixes pour maintenir une température agréable dans votre domicile. Trois modèles spécifiques sont de nouveau disponibles en stock, offrant des solutions adaptées à divers espaces de vie. Vous pouvez les installer dans la pièce de votre choix pour optimiser votre bien-être. La livraison est offerte, soit à domicile, soit en point de retrait, selon vos préférences. De plus, ces achats sont éligibles aux avantages du programme de fidélité Cdiscount à Volonté.

Offres maison et contexte des promotions

Le site de vente en ligne met également en avant d'autres produits de saison dans sa sélection maison. On y trouve un canapé d'angle quatre places en velours côtelé beige pour trois cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes, au lieu de six cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes. Une friteuse sans huile Ninja est proposée à quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes, réduisant son prix initial de quatre-vingt-dix-neuf euros. La batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion en acier inoxydable, composée de treize pièces, est vendue quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes au lieu de quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes.

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Dans le domaine du nettoyage, l'aspirateur nettoyeur sans fil Bissell Crosswave HF3 Select trois en un est réduit à cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes, contre deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes précédemment. Le robot laveur Roborock Q10 VF+ est affiché à cent soixante-dix-neuf euros au lieu de trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes. La machine à café à grains avec broyeur Krups est proposée à deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes, au lieu de trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes. Enfin, le robot laveur de vitres Liectroux YW610 est à soixante-neuf euros au lieu de cent vingt-neuf euros.

Radiateur bain d'huile Oceanic économique

Le premier appareil de notre top trois est un radiateur électrique bain d'huile de la marque Oceanic. D'une puissance électrique maximale de mille cinq cents watts, cet appareil est peu encombrant et capable de chauffer des pièces allant jusqu'à quinze mètres carrés. Il constitue donc une solution idéale pour un bureau ou une chambre à coucher. Pour faciliter son déplacement, il est équipé de quatre roulettes, vous permettant de le transporter d'une pièce à l'autre selon vos besoins immédiats. L'utilisateur dispose de trois niveaux de puissance distincts, à savoir six cents, neuf cents et mille cinq cents watts.

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Le thermostat est entièrement réglable pour s'adapter précisément à vos exigences thermiques. En matière de sécurité, cet appareil intègre un système de coupure anti-renversement et anti-surchauffe. Un témoin lumineux indique également le statut de fonctionnement de l'appareil. Un emplacement spécifique est prévu pour enrouler le câble d'alimentation, garantissant ainsi un rangement soigné. Le radiateur électrique bain d'huile Oceanic est proposé au prix de trente-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes. La livraison est gratuite en point de retrait, offrant une alternative économique pour le chauffage hivernal.

Chauffage soufflant céramique Rowenta polyvalent

Le deuxième modèle est un chauffage soufflant céramique de la marque Rowenta, pesant seulement un kilo sept cents, ce qui le rend très facile à déplacer. Il affiche une puissance maximale de mille huit cents watts, suffisante pour chauffer des espaces jusqu'à vingt-cinq mètres carrés. Cela vous permet de l'utiliser dans pratiquement n'importe quelle pièce de votre habitation sans perte d'efficacité. Vous pouvez choisir entre deux niveaux de puissance selon vos besoins, à savoir mille watts et mille huit cents watts. Une position silencieuse est également disponible, émettant seulement quarante-huit décibels, ce qui permet une utilisation nocturne sans disturbance.

Cet appareil présente une fonctionnalité supplémentaire intéressante pour l'été, car il peut diffuser de l'air froid si vous le souhaitez. Cette polyvalence en fait un investissement utile toute l'année. Le chauffage soufflant céramique Rowenta est proposé à cinquante-sept euros et soixante-six centimes, au lieu de soixante-dix euros. La livraison est gratuite à domicile, ce qui constitue un avantage supplémentaire pour les clients souhaitant recevoir leur commande directement chez eux sans frais annexes.

Radiateur tour céramique Sencor connectable

Le troisième modèle est un radiateur tour en céramique de la marque Sencor. Fin et discret, il s'installe facilement dans tous les espaces de votre domicile. Il s'agit d'un appareil trois en un, proposant un mode ventilateur ainsi que deux puissances, à savoir mille trois cents watts et trois mille watts. Il peut couvrir des plages de température allant de dix à trente-cinq degrés Celsius. Il convient parfaitement pour des pièces jusqu'à vingt-quatre mètres carrés. Vous pouvez programmer son fonctionnement grâce à la minuterie réglable, qui permet des durées de fonctionnement de une à douze heures.

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Cet appareil est contrôlable via la télécommande fournie ou avec l'application mobile Sencor HOME, offrant une grande praticité d'utilisation. Il réalise des oscillations horizontales pour assurer un chauffage uniforme dans toute la pièce. Le radiateur tour en céramique Sencor est proposé au prix de cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes. La livraison est gratuite en point de retrait, complétant ainsi une offre compétitive pour les chauffages mobiles. Pour une livraison express et gratuite, il est possible de tester gratuitement Cdiscount à Volonté. L'abonnement est à vingt-neuf euros par an, avec un essai gratuit de six jours. Ces offres sont à durée limitée et dans la limite des stocks disponibles sur le site.