ChatGPT Adopte une Neutralité Absolue et Définit de Nouvelles Limites pour l'IA Conversationnelle

OpenAI dévoile une nouvelle politique de neutralité radicale pour ChatGPT, supprimant les avertissements et présentant toutes les perspectives sans jugement. Cette évolution soulève des questions sur la possibilité de créer une IA réellement impartiale et les risques de manipulation.

Avec sa dernière mise à jour, ChatGPT abandonne toute posture éditoriale pour embrasser (du moins sur le papier) une neutralité absolue, même sur les sujets les plus sensibles. Un virage qui s'inscrit dans un mouvement plus large du secteur tech vers le libre arbitre algorithmique . La nouvelle politique de neutralité radicale d'OpenAI redéfinit les limites de l'IA conversationnelle, au risque de provoquer des controverses.

\Concrètement, l'IA doit désormais présenter toutes les perspectives sur un sujet controversé, sans jugement. Lorsqu'un utilisateur aborde le mouvement « Black Lives Matter », ChatGPT mentionnera aussi « All Lives Matter » en contextualisant chaque position. Même approche pour les questions géopolitiques ou les théories conspirationnistes : l'IA fournit des faits, pas des opinions. Cette mutation s'accompagne d'un changement d'interface notable. Les avertissements automatisés sur les violations de politique ont été supprimés. « Nous voulons que ChatGPT paraisse moins censuré », justifie un porte-parole. Un choix esthétique qui masque une profonde transformation idéologique. \Nous avons déployé une mise à jour de ChatGPT (4o). Elle est plutôt bonne. Elle va bientôt devenir bien meilleure, l'équipe est sur le coup. Derrière ces ajustements techniques se cache un défi de taille : comment créer une IA réellement impartiale ? Les ingénieurs d'OpenAI ont implanté un système de « raisonnement constitutionnel » où le modèle évalue lui-même la pertinence de ses réponses. Sélectionnez la version la plus équilibrée Pourtant, cette quête d'objectivité reste un idéal. Comme le reconnaît John Schulman, cofondateur d'OpenAI : « Toute décision de modération est par essence une prise de position éditoriale ». Preuve de cette ambiguïté : le modèle continue de refuser certaines requêtes illégales, comme la fabrication d'armes. La stratégie comporte des risques. Certains experts craignent une explosion des deepfakes politiques ou des manipulations électorales. D'autres y voient une maturation nécessaire : « Les modèles actuels sont assez robustes pour gérer cette liberté », estime Dean Ball du Mercatus Center. Misant sur des IA ultra-restrictives, OpenAI parie que sa nouvelle approche lui permettra de dominer le marché des assistants virtuels





