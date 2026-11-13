Châteaudun lance une semaine d'action contre les violences faites aux femmes

La Ville de Châteaudun mobilise institutions et associations du 23 novembre au 4 décembre 2026 pour prévenir les violences conjugales suite à une hausse des victimes.

La municipalité de Châteaudun organise une vaste opération de sensibilisation dédiée à la lutte contre les violences sexuelles et conjugales. Cette mobilisation exceptionnelle se déroulera sur une période spécifique, s'étendant du lundi 23 novembre au vendredi 4 décembre 2026. L'initiative s'inscrit directement dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

Mobilisation territoriale et partenariat institutionnel

Cette première édition rassemble un réseau étendu d'acteurs locaux pour répondre à un objectif commun de protection. La Ville de Châteaudun coordinate cette action avec la Gendarmerie nationale, le Préfet d'Eure-et-Loir et le Département d'Eure-et-Loir. Des organismes sociaux comme la Mission locale et le centre social Le Sourire Dunois participent également à cet effort collectif.

Also read Alertes bombes Italie : 6300 écoles évacuées le 11 novembre 2026

Les partenaires culturels et médiatiques intègrent pleinement cette démarche éducative et préventive. L'Écho Républicain, Radio Intensité et la SACEM apportent leur soutien logistique et communicationnel. Des structures comme l'UDAF, le cinéma Le Dunois et Le Grand Châteaudun rejoignent cette initiative. Le Campus de Nermont et l'association Les Merveilleuses Mariannes complètent ce maillage territorial.

Augmentation alarmante des victimes locales

Les statistiques récentes justifient cette urgence sanitaire et sociale dans la région. Châteaudun fait face à une augmentation de 22 % du nombre de victimes identifiées en 2025. La tendance inquiétante se poursuit avec une hausse de 42 % des mineurs touchés par ces violences en 2026. Ces chiffres révèlent une réalité familiale complexe et douloureuse.

Advertisement

Le maire de Châteaudun, Philippe Vigier, qualifie cette situation de réalité inacceptable pour la commune. Il souligne que ces violences traversent toutes les générations et tous les milieux sociaux. Derrière chaque chiffre se cachent des vies brisées et des enfants traumatisés par la violence domestique. Le silence et l'indifférence ne constituent pas une réponse acceptable face à ces drames.

Moyens renforcés et réponse judiciaire

La Ville de Châteaudun déploie des moyens humains et structurels spécifiques pour accompagner les victimes. Quatre agents à temps plein sont dédiés exclusivement à cette mission de protection et d'écoute. Des cellules spécialisées ont été créées pour traiter les dossiers avec une approche coordonnée. Cette organisation vise à accélérer le traitement des procédures judiciaires impliquant les agressions.

L'objectif affiché est d'améliorer concrètement la prise en charge des victimes de violences. Une meilleure coordination entre les services de police, les intervenants sociaux et la justice est mise en place. Cette stratégie collective cherche à prévenir les récidives et à sécuriser les foyers à risque. La dignité et l'égalité restent les valeurs fondamentales défendues par cette action municipale.

Engagement civique et message républicain

Philippe Vigier remercie publiquement tous les partenaires et professionnels ayant accepté de s'engager. Il considère leur contribution comme précieuse et indispensable pour réussir cette mobilisation. L'appel à briser le silence vise à libérer la parole des personnes souffrant en silence. Chacune et chacun peut agir à son niveau pour dénoncer les violences conjugales.

Advertisement

Aucune femme ne devrait éprouver la peur chez elle ou sur son lieu de travail. Cette initiative traduit une volonté politique ferme de responsabiliser l'ensemble de la communauté. La prévention et la protection deviennent des responsabilités collectives partagées par tous les citoyens. Châteaudun entend ainsi poser un cadre de référence pour les éditions futures de cette mobilisation.