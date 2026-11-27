Découvrez tout le programme des fêtes à Châteaubriant dès le 27 novembre. Illuminations, patinoire, concerts et ateliers pour fêter Noël en famille.

La ville de Châteaubriant se pare de ses plus beaux atours pour célébrer les fêtes de fin d'année avec une riche programmation d'événements culturels et ludiques. Le weekend du 27 au 29 novembre marque le début officiel de la saison hivernale festive, invitant les habitants et les visiteurs à partager des moments conviviaux autour d'activités variées. Cette initiative vise à rassembler les communautés locales dans une ambiance chaleureuse propice aux rencontres intergénérationnelles.

Lancement des illuminations et soirées festives

Le vendredi 27 novembre à 18 heures, la magie de Noël s'installe dans les rues de Châteaubriant avec le lancement officiel des illuminations. Les artères principales, les places publiques et les jardins de la ville revêtent alors leurs plus beaux atours lumineux, créant un cadre enchanteur pour les promenades nocturnes. Cette occasion permet aux familles de se retrouver pour explorer les décors festifs tout en découvrant les nouvelles installations saisonnières.

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En parallèle de cette cérémonie visuelle, Pauline Pennanguer ouvre son atelier situé au 3, rue Michel-Grimault pour une soirée apéritive conviviale. Cet événement, prévu de 18 heures 30 à 20 heures 30, offre aux participants un cadre artistique pour initier le week-end dans une atmosphère décontractée. L'accès à cette activité est payant pour les adultes et nécessite une inscription préalable au numéro 06 07 04 33 77 pour réserver sa place.

L'ouverture de la patinoire est également annoncée pour le même vendredi 27 novembre, offrant deux créneaux spéciaux le soir. La première session s'étend de 18 heures 30 à 20 heures 30, suivie d'une deuxième période de 21 heures à 23 heures. Cette soirée inaugurale est entièrement gratuite, permettant à chacun de retrouver les joies de la glisse et de partager des moments de rires partagés sur la glace.

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Expositions artistiques et rencontres culturelles

De nombreux artistes locaux investissent l'espace urbain pour proposer une immersion culturelle during le weekend du 27 au 29 novembre. Les membres de l'Atelier 25, en collaboration avec Artis de la Mée, exposent leurs créations lors de sessions matinales et après-midi. Ces présentations s'échelonnent de 10 heures à 12 heures 15 et de 15 heures à 18 heures, offrant une pause artistique idéale à glisser dans une promenade en centre-ville.

Une exposition intitulée " Un monde en papier " met à l'honneur le travail créatif de Véronique Joffre, Hélène Druvert et Mathilde Arnaud. Leurs œuvres, constituées de découpages, de jeux d'ombres et de livres en volume, révèlent la transformabilité d'une simple feuille de papier entre des mains expertes. Cette présentation permet au public d'apprécier l'engagement artistique de ces créatrices tout en découvrant des formes inattendues.

La singularité des masses est une autre exposition notables présentée par Benoît Travers et Vincent Mauger. Ces deux plasticiens transforment des objets et des matériaux courants pour inviter le spectateur à adopter un regard nouveau sur son environnement quotidien. Cette approche artistique encourage une réflexion sur la perception visuelle et la matière dans l'art contemporain local.

Activités sportives et événements thématiques

La Nuit du vélo, organisée par les Amis du cyclisme, propose une soirée originale à partir de 20 heures 30. Cet événement se tient à la Halle de Béré et inclut une animation musicale avec un DJ RCA et les membres de l'association. Le programme prévoit des tubes connus pour danser sur la piste, des tables pour faire une pause et des food-trucks pour se restaurer.

Le tarif d'entrée est fixé à 12 euros, incluant une boisson, et s'élève à 5 euros pour les mineurs de moins de 12 ans. L'inscription se fait sur place, et la restauration est disponible en supplément. Cette initiative permet de célébrer le cyclisme sous une forme festive et sociale, réunissant passionnés et curieux dans une ambiance festive.

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Samedi 28 novembre, le Bowling Pro-Motion Tour organise une rencontre avec ses joueurs professionnels au Central 8. Cette session, de 14 heures à 15 heures 30, offre au public l'opportunité de découvrir les visages du bowling de haut niveau et d'échanger autour de ce sport de précision. C'est une occasion unique d'interagir avec des athlètes confirmés et de comprendre les techniques de ce sport.

Accessibilité et animations pour toute la famille

L'accessibilité est une priorité lors de ces festivités, avec des mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap. AquaChoisel, situé rue de la Galissonnière, propose un accès gratuit aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants du 27 au 29 novembre. Cette offre inclut l'espace bien-être dans le cadre de la Semaine de sensibilisation au handicap, sur justification et inscription au 02 40 07 73 78.

La patinoire située place Ernest-Bréant réserve également des matinées gratuites les samedi et dimanche 28 et 29 novembre. Ces sessions, de 9 heures à 12 heures 30, sont dédiées aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. Une luge adaptable aux fauteuils roulants manuels est disponible pour partager les plaisirs de la glace, sur justificatif et inscription au 02 40 28 88 89.

Le dimanche 29 novembre, le Roller-club castelbriantais invite petits et grands à participer au rendez-vous " Roller famille ". Cette activité se tient au gymnase Guy-Môquet, rue des Déportés-Résistants, de 10 heures à 12 heures. Ouverte à tous les niveaux, elle coûte 1,50 euro pour les non-licenciés, permettant à chacun de profiter d'une matinée sportive et conviviale sur roues.