La Ville de Châteaubriant inaugure ses illuminations et animations de Noël jusqu'au 3 janvier. Découvrez le calendrier des événements, les horaires et les mesures de sécurité mises en place.

La Ville de Châteaubriant s'apprête à accueillir la saison festive avec une intensité lumineuse et une densité d'animations sans précédent. Du vendredi 27 novembre au dimanche 3 janvier, le centre-ville de la commune située en Loire-Atlantique se transformera en un écrin féerique pour les habitants et les visiteurs. Cette année, la municipalité met un accent particulier sur la qualité des décors et la sécurité des flux piétons.

Un spectacle lumineux massif et précis

Les chiffres de l'inauguration des illuminations sont particulièrement éloquents sur l'ampleur du déploiement technique. Près de 600 sapins viennent décorer les rues principales, créant une continuité végétale à travers la ville. Les services techniques ont installé 21 km de guirlandes fonctionnant exclusivement à la technologie LED, assurant une performance énergétique optimale.

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Ce réseau lumineux est complété par 3 000 boules décoratives qui viennent habiller les espaces publics. De plus, 140 peluches ont été spécifiquement positionnées pour apporter une touche de douceur et de fantaisie à l'ensemble du dispositif. Le lancement officiel de cette mise en lumière est fixé au vendredi 27 novembre, marquant le début officiel de la période de festivités.

La Ville de Châteaubriant a assuré que les illuminations, les décors féeriques et les mises en scène viendront embellir les rues principales. Cette opération vise à plonger les résidents et les touristes dans une atmosphère magique, en accord avec la tradition locale de célébration hivernale. Le déploiement représente un effort logistique majeur pour les équipes municipales.

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Animations ciblées et parcours thématiques

Le programme d'activités s'articule autour de plusieurs expériences immersives distinctes. L'Univers féerique des jouets, situé au Jardin des remparts, propose aux petits et grands de parcourir un monde enchanté entre décors magnifiques et automates. L'accueil se fait par une entrée théâtralisée rue Basse, offrant une transition immédiate vers l'univers festif.

Parallèlement, le Marché couvert accueille L'Épopée des oursons, une exposition interactive permettant de découvrir l'univers magique de ces animaux dans un décor enchanteur. De nombreuses ambiances et mises en scène seront au rendez-vous, avec un jeu-concours spécifique pour engager la participation du public. Ces deux installations restent accessibles jusqu'au dimanche 3 janvier.

Le Marché de Noël, établi dans le parc de Radewormwald, accueillera 27 chalets commerciaux du 4 au 27 décembre. Cette période voit également la réouverture de la patinoire derrière la mairie, offrant des animations continues jusqu'à la fin des vacances de Noël. Le parc de Radewormwald lui-même se pare d'un sous-bois magique explorant des manèges et trampolines.

Des initiatives sociales et éducatives enrichissent également l'offre. Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) met à disposition une boîte aux lettres pour la Lettre au Père Noël du 1er au 20 décembre au parvis du Marché couvert. Parallèlement, le Calendrier de l'Avent géant, visible du 1er au 24 décembre sur le parvis de l'Hôtel de ville, invite le public à reconstituer une phrase à partir de photos quotidiennes.

Calendrier précis et événements culturels

Les horaires d'ouverture des installations varient selon les périodes de l'année. Durant la phase de lancement du 27 novembre au 18 décembre, les installations ouvrent de 17 h à 22 h les vendredi, samedi et dimanche. Durant les vacances scolaires, du 21 décembre au 3 janvier, les horaires s'étendent tous les jours de 17 h à 23 h, maximisant l'accès au public.

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Des événements spécifiques ponctuent le mois de décembre. Le repas de Noël des aînés est organisé par le Centre communal d'action sociale (CCAS) le 3 décembre à 12 h 30 à la Halle de Béré. Le même jour, une tombola des commerçants non sédentaires aura lieu sur le marché, avec un tirage au sort à 12 h 30.

La scène culturelle est également à l'honneur avec des prestations artistiques majeures. Le mercredi 9 décembre à 14 h 30, la chanteuse, danseuse et comédienne Nathy Fugeray présentera un show réunissant de nombreux artistes à la Halle de Béré. Le dimanche 13 décembre à 16 h 30, l'Ensemble Castel Voce se produira à l'Église Saint-Nicolas, avec une entrée gratuite pour le public.

Gestion du trafic et sécurité renforcée

La Ville de Châteaubriant anticipe une affluence massive, rappelant les plus de 75 000 visiteurs comptabilisés l'année dernière. Pour assurer la sécurité du public, des restrictions de circulation seront activement mises en place dans le cœur de ville. La signalétique des parkings sera renforcée pour faciliter le stationnement des automobilistes.

Quatre grands parkings seront disponibles à moins de 10 minutes à pied du centre-ville : ceux situés rue Amand Franco, rue Jean Jaurès, près de la gare et rue Gabriel Delatour. Les parkings centraux offrant plus de 2 000 places resteront accessibles, avec une exception notable pour les dates du 19 et 20 décembre.

Une vigilance accrue est mise en place grâce au partenariat entre les services de gendarmerie et la police municipale. Cette coordination vise à garantir la sérénité des festivités pour tous les participants. Les 26 communes de l'intercommunalité participeront également à l'événement via le dispositif des 26 sapins, avec des surprises proposées sur l'esplanade des Terrasses.