Profitez d'une remise de 1,51 euro sur le Château Les Remparts 2022 chez Cdiscount. Ce vin de Bordeaux médaillé d'or offre un excellent rapport qualité-prix.

Le Château Les Remparts 2022, un vin rouge issu de l'appellation Saint-Émilion Grand Cru, est actuellement proposé à un prix réduit chez Cdiscount. Cette bouteille spécifique est proposée au prix de 8,99 euros, ce qui représente une économie nette de 1,51 euro par unité par rapport au prix habituel de 10,50 euros. Cette offre s'inscrit dans une promotion limitée, strictement soumise aux stocks disponibles sur la plateforme de vente en ligne.

Ce millésime 2022 a obtenu une distinction prestigieuse en remportant une médaille d'or lors du Concours International Gilbert & Gaillard 2024. Cette reconnaissance par les experts lors d'une dégustation à l'aveugle confirme la qualité supérieure de ce cru, le distinguant des autres propositions du marché bordelais à bas prix. Cette validation constitue un gage de confiance majeur pour les consommateurs recherchant de l'excellence sans compromis budgétaire.

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Caractéristiques techniques et assemblage du vin

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Le Château Les Remparts 2022 appartient à l'appellation Saint-Émilion Grand Cru (AOC), qui impose un cahier des charges plus rigoureux que celui de l'appellation Saint-Émilion simple. Il est important de noter que cette appellation ne doit pas être confondue avec le Grand Cru Classé, qui relève d'un classement distinct et spécifique. L'assemblage de ce vin suit la tradition de la rive droite de Bordeaux, mêlant principalement du Merlot et du Cabernet Franc.

Ce vin rouge possède une structure riche et du corps, ce qui le rend particulièrement adapté pour être servi entre 16 et 18 °C. Il est conseillé de sortir la bouteille du réfrigérateur environ une heure avant de la verser afin qu'elle atteigne sa température optimale de dégustation. Cette caractéristique thermographique est essentielle pour révéler pleinement les arômes du millésime 2022.

Pairing alimentaire et occasions de consommation

L'épaisseur et la structure du Château Les Remparts 2022 en font un compagnon idéal pour accompagner des viandes rouges. Il se marie également parfaitement avec un plateau de fromages affinés, offrant une expérience gustative complète et équilibrée. Cette polyvalence en fait un choix stratégique pour remplir sa cave personnelle tout en garantissant une bouteille de qualité accessible pour des dîners conviviaux ou des événements gastronomiques.

Le contexte actuel du marché viticole propose plusieurs autres opportunités intéressantes sur la plateforme Cdiscount pour les amateurs de vins de Bordeaux. Le Château le Vieux Pressoir Cuvée Tradition 2019 Saint-Emilion Grand Cru est disponible à 10,99 euros, tandis que le Château Cambon La Pelouse 2013 Haut Médoc Cru Bourgeois est proposé à 8,50 euros, en baisse depuis 11 euros. Ces offres s'ajoutent à d'autres propositions comme le Château Bourdieu 2020 Blaye Côtes de Bordeaux à 6,90 euros.

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Les autres références incluent les darons 2023 Languedoc à 6,80 euros, le Château Bel Air 2022 Graves à 4,49 euros, et le Château Cambon La Pelouse 2013 Haut Médoc Cru Bourgeois à 8,50 euros. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il convient de consommer cet alcool avec modération. Les conditions de cette offre à durée limitée sont accessibles directement sur le site officiel de Cdiscount.