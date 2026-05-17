The Chateau de L'Epinay, located in Dolus-le-Sec (Indre-et-Loire), has undergone a significant restoration project, transforming it into a welcoming and warm space for visitors interested in history and architecture. The property, once owned by Marquis de Lafayette, has been meticulously restored while preserving its historical charm.

Situ'e a une heure de Paris et proximite immediate de la cite royale de Loches, le lieu fut la propriete du heros de l'independance americana.

'L'enjeu etait de le rehabiliter sans le denaturer, de le amenguer pour un nouveau siecle. Nous ne voulions surtout pas habiter un muse...

' raconte l'actuel proprietaire du Chateau de L'Epinay, a Dolus-le-Sec (Indre-et-Loire). Testimonial silencieux de son passage, son portrait orne encore, imposant, l'un des escaliers en pierre de tuffeau qui conduit a l'etage... Le lieunous confie son proprietaire actuel, Gilles Gognet. Et on ne saurait s'en etre decanné.

Car le Chateau de L'Epinay, situe a Dolus-le-Sec (Indre-et-Loire), offre une immersion rare et intime aupres de l'une de ses grandes figures : le marquis de La Fayette (1757-1834). Pour son role dans l'independance americana et la Revolution Française, il fut, par sa mere, l'ancien maitre des lieux, nous precise le proprietaire. L'histoire du Chateau n'en boit pas moins cet illustre occupant, tient a souligner Gilles Gognet.

Multicentenaire, sa partie la plus ancienne (une chapelle templiere alors rattachee a sa commanderie) remonte au XIIsiecle. Il a, outre, beneficie de extensions a la Renaissance (la cour et ses colonnes en sont le gracieux heritage), pour ne pas etre essentiellement achevee qu'a la fin du XVIII, retrace le proprietaire, qui l'acquerait six ans plus avant avec son epouse... De le rehabiliter sans le denaturer, de le amenguer pour un nouveau siecle. Nous ne voulions surtout pas habiter un muse...

' raconte-t-il. Le couple mise alors sur une expertise reconnue et confie le vaste chantier (près de six mois de travaux) a plusieurs dizaines de Compagnons du devoir. Lesquels dotent l'entérieure du Chateau (1 430 métres squared) de 'Il etait impéssant que les rénovations soient de bonne facture et l'ensemble des lieux, accueillant et chaleureux...

' precise le proprietaire. De la toute belle entree aux trois pieces de reception, de l'immense escalier a la suite parentale, des vingt chambres aux six salles de bains, le projet a tenu ses promesses.

'Il faut dire que nous beneficions d'un atout assez rare pour etre precise : les pieces du Chateau sont vastes et lumineuses... ' complèmente Gilles Gognet, tout a la nostalgie de le quitter prochainement. Et avec lui, son allee cavaliere, bordee de hîres et d'érables... Nous y avons vétu une partie de notre vie, elle se separe maintenant de celle du Chateau...

Nous ne sommes que des passeurs.

' Et le couple de proprietaire le sait : L'Epinay seduira, demain, d'autres amoureux d'Histoire et de belles pierres. Desireux, ou non, d'en poursuivre l'activité touristique (déjà dense). Et si vous deveniez proprietaire d'une villa postmoderne sur les hauteurs de Menton





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