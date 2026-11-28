Le château de Goudourville lance une collecte de dons pour restaurer les dégâts de la tempête de juin 2023. 1 million d'euros sont nécessaires pour sauver ce joyau du Tarn-et-Garonne classé monument historique.

Le château de Goudourville, véritable joyau architectural situé dans le département du Tarn-et-Garonne, a engagé un processus de sauvetage urgent suite aux dommages substantiels subvenus lors de la violente tempête qui a frappé la région en juin 2023. Ce lundi 23 novembre 2026, une convention officielle de collecte de dons a été signée entre les propriétaires du site, M. et Mme Mifsud, et la Fondation du patrimoine, représentée en la personne de sa déléguée régionale, Anne-Marie Leroy. Cette signature marque un tournant décisif dans la stratégie de préservation de ce lieu historique, classé aux Monuments historiques depuis l'année 1974. L'objectif est de réunir les fonds indispensables pour entreprendre d'importants travaux de sauvegarde structurels, dont le coût total est estimé à 1 million d'euros. Une initiative soutenue par une première contribution de 25 000 euros issue du Fonds impact régional, mis en place par la délégation Occitanie-Pyrénées de la fondation.

Origines historiques et engagement des propriétaires

L'histoire récente de la gestion du château est indissociable du parcours singulier de Geneviève Mifsud et de son mari, qui ont fait l'acquisition de l'édifice il y a 27 ans. Les propriétaires ont dû relever un défi immense en héritant de salles vides et d'une documentation historique très limitée, nécessitant une dose considérable de détermination pour entreprendre leur restauration. Le château, dont les origines remontent au XIIIe siècle, n'avait subi aucune transformation majeure depuis le XVIIIe siècle, préservant ainsi son authenticité architecturale originale. Mme Mifsud souligne que l'engagement des propriétaires repose sur une passion profonde pour les vieilles pierres et l'Histoire, un héritage culturel qu'ils s'efforcent de transmettre et de revitaliser au fil des ans. Leur perception est que les travaux de remise en état sont une entreprise sans fin, reflétant la complexité de la préservation d'un monument aussi ancien et riche en symboles.

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Impact dévastateur de la tempête de juin 2023

La tempête du 20 juin 2023 a eu des conséquences catastrophiques sur l'intégrité structurelle du bâtiment, mettant en lumière des désordres silencieux et provoquant de nombreuses fuites d'eau à travers la toiture et les murs. Geneviève Mifsud décrit cet événement comme fatal, survenant précisément à un moment où une tranche de travaux récents venait de s'achever, plongeant la famille dans une situation de crise financière et morale. La nécessité de garantir la sécurité des visiteurs et du personnel a conduit à la fermeture immédiate de six chambres d'hébergement, réduisant d'autant les revenus opérationnels de l'établissement. Cette coupure d'activité survient alors que les propriétaires se retrouvent pris entre l'urgence absolue de financer les réparations et la nécessité stratégique de maintenir la vie culturelle du lieu, les recettes générées par les animations touristiques étant insuffisantes pour couvrir ces charges exceptionnelles.

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Stratégie de financement et soutien institutionnel

Face à ce gouffre financier, la conservation des lieux est devenue la priorité absolue, justifiant l'appel public à la solidarité via la campagne de dons de la Fondation du patrimoine. Le site a reçu un soutien technique et financier significatif de la part de divers acteurs institutionnels et privés, témoignant de l'importance patrimoniale de l'édifice. Parmi les soutiens cités figurent la Drac (Direction régionale des affaires culturelles), le cabinet d'architecture du patrimoine montalbanais dirigé par Nicolas Calandre, ainsi que Guillaume Houlet des Toitures Midi-Pyrénées. L'office du tourisme des 2 Rives, Christiane Le Corre, vice-présidente du conseil départemental, et Brigitte Valette ont également apporté leur soutien, soulignant la dimension collective de cette préservation. Gérard Barros, maire de Goudourville, qualifie le château de phare de la commune, renforçant l'idée que sa survie est indissociable de l'identité locale.

Vision éducative et perspectives d'avenir

Pour Geneviève Mifsud, le château de Goudourville incarne la stabilité, ayant traversé huit siècles d'Histoire et toutes les périodes sombres qui ont jalonné l'Europe. Le lieu est conçu comme un espace d'apprentissage privilégié pour les jeunes générations, leur permettant de comprendre leurs racines historiques afin d'appréhender plus sereinement le présent et l'avenir. Les propriétaires affichent des idées claires et une ambition réelle de faire vivre ce patrimoine, en évitant qu'il ne devienne un musée figé mais en maintenant une activité culturelle et touristique dynamique. L'appel à devenir ambassadeurs de cette opération vise à mobiliser un réseau large de donateurs et de partenaires pour assurer la pérennité de cet édifice historique, dont la conservation nécessite une mobilisation constante et partagée par l'ensemble de la communauté locale et des amoureux du patrimoine.