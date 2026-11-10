Chasse à courre en forêt de Fontainebleau : des élus se mobilisent

Des élus de Fontainebleau et d'Avon se mobilisent contre la chasse à courre, relancée en forêt, tandis que la vénerie défend une pratique patrimoniale.

La chasse à courre a repris en forêt de Fontainebleau au début du mois de novembre 2026, relançant un débat local et national entre défenseurs et opposants de cette pratique. Plusieurs élus du territoire ont choisi de remettre le sujet sur la table et de lancer une mobilisation, lors d'une première réunion organisée le mardi 3 novembre 2026.

Le sujet oppose depuis de nombreuses années les partisans de la vénerie, qui invoquent une tradition historique, aux associations de protection animale et aux élus qui demandent son encadrement, voire son interdiction. Cette nouvelle polémique intervient alors que la saison de chasse à courre vient de reprendre dans le massif.

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Le fonctionnement de la vénerie en forêt de Fontainebleau

La vénerie est une pratique de chasse à courre dans laquelle des chiens poursuivent un animal sauvage sur une longue distance, avec des chevaux et des véhicules accompagnant les participants. Ses défenseurs la présentent comme une tradition ancienne, dont l'existence remonterait à l'époque mérovingienne.

Le responsable de la vénerie interrogé dans ce dossier conteste l'idée d'une chasse destinée à épuiser les animaux. Il affirme que l'on chasse un animal à la fois et que, la plupart du temps, les bêtes parviennent à s'enfuir. Il avance également que seuls deux ou trois cerfs sont tués et consommés chaque année en forêt de Fontainebleau.

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Le même responsable défend une pratique qu'il considère comme un patrimoine vivant, adapté à son époque et fortement lié à la ville. Il estime que Fontainebleau ne peut être dissocié de sa forêt et de la chasse à courre, qu'il présente comme une tradition française.

Des positions politiques opposées sur la chasse à courre

Marie-Charlotte Nouhaud, élue d'Avon, affirme qu'elle reste fermement opposée à la chasse à courre, avec le soutien de la majorité municipale d'Avon. Elle la juge cruelle et sans lien avec la chasse de régulation, et plaide pour une interdiction totale de cette pratique en France.

L'élue rappelle que la tradition ne justifie pas la souffrance d'un être vivant et cite d'autres pratiques autrefois admises puis interdites. Elle compare ce combat à l'interdiction des cirques avec des animaux sauvages, qu'elle juge difficile mais réussie, et souligne que la chasse à courre concerne très peu de personnes en France.

Marie-Charlotte Nouhaud distingue toutefois son opposition à la vénerie d'un rejet de la chasse dans son ensemble. Elle indique avoir demandé elle-même une battue administrative dans les forêts du territoire, estimant qu'une chasse respectueuse peut être utile pour réguler les populations de sangliers.

À Fontainebleau, Annabelle Chelil, élue d'opposition et membre de la liste L'Alternative à Fontainebleau, met en avant trois enjeux : moral, écologique et sécuritaire. Elle juge que la poursuite d'animaux sauvages pendant des heures, à des fins de divertissement, pose une véritable question d'éthique.

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Impacts locaux et suites de la mobilisation citoyenne

Sur le plan écologique, Annabelle Chelil pointe les moyens mobilisés pour ces chasses, notamment les chiens, les chevaux et les véhicules, qui fragilisent et piétinent des sols déjà très abîmés. Elle insiste aussi sur la sécurité : lors des chasses, en particulier le samedi, un secteur entier de la forêt peut devenir dangereux pour les autres usagers, qui n'ont pas les moyens de s'informer.

Annabelle Chelil souligne en outre que les traversées de routes peuvent présenter un risque réel. Elle dénonce également une inégalité dans le partage de la forêt, fréquentée par des promeneurs, des randonneurs et des cyclistes, qui sont soumis à des restrictions strictes, contrairement aux autorisations accordées aux chasseurs à courre.

Pour faire avancer le dossier, Marie-Charlotte Nouhaud mise sur la sensibilisation et la mobilisation citoyenne. Elle évoque notamment le lancement d'une pétition et l'interpellation des députés afin de porter la question jusqu'à l'Assemblée nationale.

Les élus mobilisés souhaitent que cette première rencontre pose les premiers jalons d'une réflexion globale. Leur objectif est d'informer et de sensibiliser les élus comme les habitants, sur une thématique qu'ils jugent largement désavouée à l'échelle locale et nationale.