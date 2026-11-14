Chartres Tourisme : Programme Hiver 2024-2027, Chocolat et Patrimoine

Chartres Tourisme dévoile son programme d'animations hivernales 2024 incluant un salon du chocolat, des expositions et visites guidées. Découvrez les dates, lieux et nouveautés pour l'hiver.

Chartres Tourisme organise une programmation hivernale ambitieuse débutant le 21 novembre 2024 pour prolonger les attractions culturelles jusqu'en février 2027. L'office de tourisme présente une série d'événements mêlant gastronomie locale, expositions artistiques et découvertes patrimoniales autour de la cathédrale Notre-Dame. Les habitants et visiteurs sont invités à explorer la ville sous de nouveaux angles à travers des rendez-vous gratuits et accessibles à tous.

Mini-salon du chocolat artisanal le 21 novembre

Le mini-salon du chocolat à la Maison du Tourisme se tiendra le 21 novembre 2024 de 10h à 18h avec une entrée libre et sans restriction d'âge. Cette édition marque une première en réunissant plusieurs artisans chocolatiers du territoire dans un seul espace dédié à la gourmandise. Cyril Avert du Café Mentchikof, David Lambert de Copo et le maître chocolatier Carré Ivoire présenteront leurs créations originales et leurs techniques spécifiques. La nouvelle salle de réception offrira une vue unique sur la cathédrale pendant que les artisans partageront leurs savoir-faire. Les participants pourront également déguster des spécialités sur place avec la possibilité d'acheter les productions directement sur site.

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Exposition photographique et projections temporelles

L'exposition Chartres sous un autre regard d'Anthony Ghnassia sera visible aux jeudis, vendredis et samedis de décembre 2024 à la Maison du Tourisme. Le photographe chartrain collabore avec l'agence de communication ANIMA pour mettre en valeur les personnalités locales face au patrimoine. Françoise Farault propose une analyse sur la représentation du temps à travers les cadrans solaires et vitraux de la cathédrale. Les visiteurs peuvent observer des calendriers, labyrinthes et sculptures qui rythment la vie quotidienne historique de la cité. Cette approche scientifique et artistique offre une perspective inédite sur l'insertion humaine dans l'espace sacré.

Bicentenaire de la photographie et patrimoine urbain

Chartres célèbre le bicentenaire de la photographie en mettant en lumière des fonds patrimoniaux exceptionnels durant toute l'année. L'artiste Anthony Ghnassia a capturé les grands noms de la scène musicale internationale comme DJ Snake, Justice ou PNL sur le territoire. Les grands tirages photographiques dialoguent avec les lieux emblématiques de la ville pour révéler une facette inconnue du patrimoine. Cette initiative permet de connecter l'histoire de l'image avec les visages contemporains de la région. Les amateurs de photographie découvriront ainsi un nouveau regard sur l'architecture et les interactions sociales urbaines.

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Dégustations et parcours guidés historiques

Des sessions de dégustation de vin et jus de pomme chauds accompagnés de pain d'épices La plus belle de la pâtisserie Le Terrier sont programmées. Sandie Chapiseau guidera les groupes vers l'église Saint-Aignan de Chartres pour une immersion dans l'histoire locale. Les participants pourront consommer les boissons chaudes et les viennoiseries sur place ou les emporter. Ces moments conviviaux permettent de découvrir la ville avec des sens éveillés et une approche douce des fêtes. Les guides spécialisés partagent des anecdotes sur les figures marquantes de l'histoire chartraine. Cette offre touristique complète l'offre culturelle estivale et assure une fréquentation régulière tout l'hiver. Les animations visent à maintenir l'économie locale grâce au tourisme de proximité et aux artisans. La programmation se poursuivra avec de nouvelles surprises dévoilées début 2027 pour prolonger l'expérience hivernale. Les visiteurs peuvent planifier leurs visites en fonction des horaires indiqués pour chaque atelier. L'objectif est de favoriser les rencontres et les découvertes partagées par tous les publics. Chartres Tourisme garantit une accessibilité totale à l'ensemble de ses propositions culturelles. La programmation s'inscrit dans une stratégie de valorisation du patrimoine mondial inscrit depuis 1979. L'office de tourisme encourage la découverte des quartiers historiques et des secrets de la cathédrale. Les restaurations récentes des dix dernières années sont présentées comme des éléments clés de cette découverte. Les visiteurs sont invités à explorer la ville comme jamais auparavant grâce à ces parcours thématiques.

Projections et continuité touristique jusqu'en 2027

Les découvertes ne s'arrêtent pas en décembre car janvier et février proposeront de nouveaux rendez-vous traditionnels. Chartres Tourisme annonce des surprises majeures qui seront révélées début 2027 pour maintenir l'attraction touristique. La philosophie de l'office reste centrée sur le plaisir d'être ensemble dans un cadre historique unique. Les animations visent à cultivé l'esprit festif tout en respectant l'intégrité du patrimoine classé. Les artisans locaux bénéficient d'une visibilité accrue grâce à ces plateformes de rencontre directe. Les visiteurs trouvent des souvenirs authentiques directement auprès des créateurs sur le lieu des événements. Cette approche locale renforce l'économie circulaire et la préservation des métiers d'art traditionnels. Les horaires d'ouverture de la Maison du Tourisme s'adaptent aux flux de visiteurs potentiels. La gratuité de l'accès à certaines expositions démocratise la culture pour un large public. Les guides professionnels assurent la transmission des connaissances historiques avec précision et passion. Les partenaires culturels collaborent étroitement pour offrir une expérience immersive et mémorable. La saison hivernale devient ainsi une période clé pour redécouvrir les trésors de la ville. Les projets futurs s'appuient sur le succès des éditions précédentes et les retours des participants. Chartres maintient sa réputation de destination culturelle majeure avec une offre diversifiée et renouvelée. Les citoyens peuvent contribuer à la richesse culturelle en participant activement à ces initiatives communautaires.