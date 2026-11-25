La CRCCVL dresse un bilan mitigé des finances de Chartres depuis 2019, soulignant une dette de 575 millions d'euros et des anomalies comptables impliquant l'ancien maire.

La Chambre régionale des comptes de la vallée de la Loire a rendu son rapport sur la gestion financière de la Ville de Chartres pour la période s'étendant de 2019 à 2024. Ce contrôle met en lumière une dualité frappante caractérisant la situation de la commune. D'un côté, la collectivité affiche des indicateurs financiers globalement favorables et une capacité d'autofinancement robuste. De l'autre, elle fait face à des risques structurels majeurs, notamment une dette publique en forte hausse et plusieurs irrégularités comptables qui exigent une vigilance accrue des autorités locales.

Une dette en hausse et des anomalies comptables

Le niveau d'endettement de la Ville de Chartres et de son agglomération atteint désormais 575 millions d'euros. Ce chiffre représente près de trois fois la moyenne observée pour des villes de taille comparable, constituant un indicateur de précarité financière préoccupant. Bien que la commune ait réussi à financer un effort d'investissement important grâce à cet endettement, la qualité des comptes reste insuffisante selon l'instance de contrôle. Les charges financières ont augmenté en conséquence du recours accru à l'emprunt, affectant directement l'évolution de la capacité d'autofinancement brute, qui avait pourtant dépassé 15 % des produits de gestion par le passé.

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L'incident sur les indemnités de Jean-Pierre Gorges

Un point spécifique et sensible a attiré l'attention de la chambre concernant l'usage de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation de l'ancien maire Jean-Pierre Gorges. L'instance n'a pas pu examiner ces dépenses faute de justificatifs fournis par l'intéressé. Entre 2019 et septembre 2025, une somme totale de 158 000 euros lui a été versée. Cette rémunération était fixée par une délibération du 27 mai 2020 à 2 000 euros mensuels, soit 24 000 euros annuels. Cependant, cette décision municipale ne définissait ni la liste des dépenses couvertes, ni l'obligation de production de justificatifs, laissant l'ensemble sans modalité de contrôle efektif de la part de l'assemblée délibérante.

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Les risques du budget annexe aménagements

Le principal risque financier identifié concerne le budget annexe dédié aux aménagements, dont la fiabilité n'est pas assurée. La chambre relève que des recettes y ont été rattachées de manière injustifiée et que les stocks de terrains aménagés ont été artificiellement majorés dans les états présentés. Une absence de calcul du coût de revient par lot d'opération empêche d'évaluer sincèrement les résultats. Les pertes financières qui se profilent actuellement sont susceptibles de devoir être supportées par le budget principal de la commune, créant un déséquilibre potentiel pour les années à venir. Cela impacte directement l'équilibre budgétaire global de la ville.

Gouvernance et procédure du conseil municipal

Des progrès restent nécessaires en matière de gouvernance et de contrôle interne, particulièrement pour certaines dépenses telles que la protection fonctionnelle. La délibération initiale de 2020 comportait quatre abstentions au procès-verbal de la séance, sans préciser si le maire, dirigeant les débats, s'est abstenue de voter. Le Conseil d'État a jugé que la présence et la présidence d'une personne tirant un intérêt matériel direct de la décision établissent une influence indue. Cette situation, ajoutée aux manquements avérés dans la traçabilité des dépenses, appelle une refonte complète des outils déontologiques mis en place par la municipalité chartrese pour restaurer la confiance publique.