Charlotte Gainsbourg, Leïla Bekhti et Ebony au Festival de Cannes 2026

Charlotte Gainsbourg, Leïla Bekhti et Ebony ont été les têtes d’affiche du Festival de Cannes 2026. Charlotte Gainsbourg a illuminé le tapis rouge dans un look électrique signé Saint Laurent, tandis que Leïla Bekhti a misé sur un ensemble pantalon et top ultra couture. Ebony a osé la pixie cut et abandonné ses longs cheveux sur le tapis rouge.

Fini le noir, Charlotte Gainsbourg mise sur un top transparent et une mini-jupe dentelle au Festival de Cannes 2026 de Cristian Mungiu, présenté en compétition au 79ᵉ Festival International du Film de Cannes.

Charlotte Gainsbourg a illuminé le tapis rouge dans un look électrique signé Saint Laurent. Elle a opté pour un maquillage naturel et lumineux, avec un teint frais et des yeux subtilement soulignés. Côté mise en beauté, Charlotte Gainsbourg a opté pour un maquillage naturel et lumineux. Un teint frais, avec des yeux subtilement soulignés par une alliance de sophistication moderne et d’audace artistique, fidèle à son image singulière.

Charlotte Gainsbourg lors de la montée des marches pour le film « Fjord », présenté au 79ᵉ Festival International du Film de Cannes, le 18 mai 2026. Elle a également participé au Met Gala 2026 avec un total look en cuir, prouvant son sens du style frenchy à l’international.

Leïla Bekhti, Présidente du jury Un Certain Regard au Festival de Cannes 2026, a misé sur un ensemble pantalon et top ultra couture, tandis que Ebony (Star Academy) a osé la pixie cut et abandonné ses longs cheveux sur le tapis rouge. Le journalisme s’est imposé à moi comme une évidence, et je traite des sujets variés autour de l’actualité, de la santé, du people, de la mode, de la beauté ou encore des tendances société.

J’aime rendre l’information claire et accessible au plus grand nombre, en racontant des sujets qui parlent au quotidien des lecteurs. Curieuse et passionnée par les histoires humaines, j’ai toujours aimé aller à la rencontre des gens et comprendre ce qui fait l’actualité





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