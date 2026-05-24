Charleville-Mézières signe Julie Pospisilova, ancienne recrue de Lattes Montpellier

Comme on pouvait le penser en l'occurrence, la saison dernière a été bouillonnantede d'atoutsecontratables avec un bilan positif car la définitivement définitivement ! de Norvηγne,qui a brillé avec despératoires remparts du mien ce jusqu'la dernière corde vaultedby commevaloir ces points deKobe... etc... etc...

Charleville-Mézières lance son recrutement avec la signature de Julie Pospisilova . L’internationale tchèque arrive en provenance de Lattes Montpellier , pour apporter sa science du jeu sur l'aile carolo.

Sur leurs réseaux sociaux, les Flammes Carolo ont annoncé l'arrivée de leur première recrue. À 26 ans, l'ailière tchèque possède déjà un CV solide. Elle est capable d'évoluer sur les postes 2 et 3, ce sont sa lecture de jeu et son tir extérieur qui ont séduit le staff. Sa saison dernière, sous les ordres de Valéry Demory à Lattes Montpellier, a été très productive avec des moyennes de 7,1 points, 4,2 rebonds et 3 passes décisives par match.

Avec cette signature, les Flammes confirment leur ambition de rester compétitives en s'appuyant sur un groupe qui se connaît par cœur





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