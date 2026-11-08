Charles Leclerc père : confidences après la naissance de sa fille Bianca

Charles Leclerc révèle les émotions de cette semaine folle après la naissance de sa fille Bianca, née le 3 novembre 2026, et son retour en piste.

Le pilote de Formule 1 Charles Leclerc a officiellement partagé pour la première fois les émotions intenses qui ont marqué son entrée dans la paternité. Ce dimanche 8 novembre 2026, en marge du Grand Prix du Brésil à São Paulo, le monégasque a confié à la presse qu'il traversait une période marquée par une joie incommensurable et une énergie particulière suite à la naissance de sa fille, Bianca.

Retour sur la semaine de naissance de Bianca

Charles Leclerc a déclaré que la première semaine de novembre 2026 restera comme un moment inoubliable de sa vie. Le 3 novembre 2026, il est devenu père pour la toute première fois, accueillant sa fille Bianca âgée de quelques jours à peine. Il a qualifié cette période de folle, soulignant que c'est une expérience unique qui marque profondément un homme et une femme. Il a affirmé que tout s'est bien passé et que lui et Alexandra Saint Mleux sont désormais les plus heureux du monde.

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Engagement envers le sport automobile

Malgré ces émotions personnelles majeures, Charles Leclerc a immédiatement exprimé sa détermination à se recentrer sur sa carrière professionnelle. Le pilote de l'écurie Ferrari a précisé qu'il doit maintenant revenir sur la piste et se concentrer sur son travail. Cette annonce intervient alors qu'il vise un podium lors du Grand Prix du Brésil, montrant sa capacité à basculer rapidement entre ses responsabilités familiales et ses exigences sportives de haut niveau.

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Présence d'Alexandra Saint Mleux à São Paulo

Concernant la présence de sa compagne Alexandra Saint Mleux lors de cette compétition brésilienne, aucune confirmation officielle n'a été apportée par le couple. Cependant, il paraît assez improbable qu'Alexandra Saint Mleux ait accompagné Charles Leclerc à São Paulo avec un nouveau-né aussi petit que Bianca. Le couple, en relation depuis début 2023, avait déjà tenu des discours publics lors d'événements comme le dîner de gala du Grand Prix de F1 de Monaco en mai 2024.

Évolution de la grossesse et révélations

Alexandra Saint Mleux avait précédemment partagé l'évolution de sa grossesse sur ses réseaux sociaux, montrant des photos de son ventre rond et d'un shooting de grossesse sous les couleurs du coucher de soleil. Le couple avait officiellement annoncé la naissance de leur premier enfant sur Instagram le mercredi 4 novembre 2026, dévoilant à cette occasion le prénom et le sexe du bébé. Cette nouvelle a également fait grandir la famille élargie, puisque Lorenzo Tolotta-Leclerc, le frère de Charles Leclerc, et sa femme Charlotte Di Pietro ont annoncé la naissance de leur fille Camilla à Nice le 28 mai dernier.