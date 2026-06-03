La famille Leclerc s'agrandit avec la naissance de Camilla, fille de Lorenzo et Charlotte, frère aîné de Charles Leclerc, pilote de Formule 1.

Charles Leclerc devient tonton : son frère Lorenzo et sa belle-sœur Charlotte ont annoncé la naissance de leur fille Camilla La famille Leclerc s'agrandit puisque Lorenzo Tolotta-Leclerc, frère aîné du pilote de Formule 1 et sa femme Charlotte Di Pietro ont annoncé la naissance de leur première fille le 28 mai dernier.

La petite Camilla a vu le jour à Nice alors que les parents se sont fait photographier avec des photos plus mignonnes les unes que les autres. La belle nouvelle est arrivée sous forme de mains minuscules agrippant des doigts d'adultes. Il s'agit de la première image que le couple marié a partagée sur les réseaux sociaux. Pas de mise en scène sophistiquée mais tout de même de très belles photos d'une famille qui s'agrandit.

La petite et la nouvelle a rapidement fait le tour des réseaux, notamment portée par la notoriété de son oncle Charles qui est pilote de Formule 1. Lorenzo tient Camilla délicatement alors que Charlotte est contre lui. Quant aux deux photos suivantes, elles représentent la sortie de Lorenzo qui quitte la maternité en portant son bébé à bout de bras, et dévoilent le bracelet de naissance de l'enfant.

Dans sa story, la jeune maman avait aussi tenu à remercier publiquement l'équipe de la Maternité Kantys Polyclinique Santamaria de Nice, avec des mots très personnels pour la sage-femme qui les a accompagnés tout au long, ainsi que pour les deux médecins qui ont suivi l'accouchement. Ce genre de remerciement sincère, posté sur les réseaux sans chercher à faire le buzz, dit beaucoup sur la femme qu'elle est.

Les parents de Charles, ainsi que son frère Arthur, ont été parmi les premiers à réagir sous la publication avec des émojis cœurs rouges. Les, la femme de Charles, a elle aussi manifesté sa joie par un commentaire sous la publication Instagram. Une petite réaction certes, mais surtout un détail qui compte dans une famille qui s'agrandit. Ce qui rend cette naissance encore plus touchante, c'est le contexte dans lequel elle arrive.

En effet, Lorenzo et Charlotte s'étaient mariés en juin 2025, lors d'une belle cérémonie dans les Pouilles. Et la vie a parfois ce rythme-là : rapide, intense et terriblement belle lorsque tout se passe bien. Le papa, Lorenzo Tolotta-Leclerc n'évolue pas dans l'ombre des circuits puisque, directeur général de Square Capital et cofondateur de la marque All-TIME, il a suivi une carrière très différente de celle de son frère Charles. Charlotte, la maman, est quant à elle dentiste.

Deux parcours bien différents de ceux de Charles et Arthur, mais une même famille qui sait rester unie malgré les projecteurs et surtout malgré les kilomètres. La petite Camilla débarque donc dans un cercle familial où l'amour ne manque clairement pas et où les tontons, Charles Leclerc deviennent tontons ! Son frère aîné Lorenzo a accueilli son premier enfant et fait les présentations officielles





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