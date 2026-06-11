Charles III to Host Fourth Trooping the Colour as British Monarch

The Trooping the Colour is a military ceremony that celebrates the official birthday of the British sovereign. It involves military parades, royal appearances, and a flypast. The ceremony has been a highlight of the year for the British monarchy for decades, and it is expected to take place on June 13, 2026, with Charles III presiding over his fourth Trooping the Colour as king.
Samedi 13 juin 2026, le roi Charles III présidera son quatrième Trooping the Colour en tant que souverain britannique. Une cérémonie qui réunira les membres actifs de la famille royale au balcon de Buckingham Palace.
Mais cette année encore, plusieurs absences sont à prévoir. Fidèle à cette tradition depuis son accession au trône en 1952, la souveraine a participé à cette cérémonie emblématique pendant près de sept décennies. Dans les premières années de son règne, elle apparaissait à cheval avant de privilégier la calèche à partir de 1987.et aux grands rendez-vous de la monarchie, Elizabeth II considérait ce défilé comme l'un des temps forts de l'année.
Organisé chaque mois de juin, le Trooping the Colour célèbre l'anniversaire officiel du souverain britannique. Défilés militaires, uniformes d'apparat, survol aérien et apparition de la famille royale au balcon de Buckingham Palace : cette cérémonie spectaculaire demeure l'un des événements les plus attendus par les admirateurs de la monarchie britannique. Rendez-vous est pris donc samedi 13 juin 2026. Charles III présidera son quatrième Trooping the Colour en tant que roi.
Et comme à son habitude, la Firme entend éviter tout scandale susceptible d'éclipser cet événement majeur pour la couronne. Meghan Markle n'est plus apparue au balcon de Buckingham Palace depuis 2019. Et au vu des tensions persistantes entre le prince William et le prince Harry, une réconciliation publique ne semble toujours pas à l'ordre du jour. Le grand défilé qui empruntera l'avenue du Mall est en effet réservé aux membres actifs de la famille royale.
Une parade qui pourrait toutefois être perturbée par une. La reine Camilla, elle, occupera une place de choix. En janvier 2022, le prince Andrew avait été contraint d'abandonner son prestigieux titre de colonel des Grenadier Guards. Quelques mois plus tard, l'épouse de Charles III a été choisie pour lui succéder à cette fonction honorifique particulièrement convoitée.
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