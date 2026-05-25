Le roi Charles III refuse catégoriquement de rendre visite à son frère Andrew Windsor depuis qu'il a été en disgrâce suite à son implication dans l'affaire Epstein. Charles III, à seulement 14 minutes de route de chez Andrew, a choisi de ne pas le voir, malgré leur proximité géographique.

Le roi Charles III refuse catégoriquement de rendre visite à son frère Andrew Windsor depuis qu'il a été en disgrâce suite à son implication dans l'affaire Epstein.

Charles III, à seulement 14 minutes de route de chez Andrew, a choisi de ne pas le voir, malgré leur proximité géographique. Les membres de la famille royale ont pris la décision de ne plus voir Andrew, qui est désormais renié de tous les points de vue. Il semble que Charles III ait déchu son frère de tous ses titres en raison des allégations de mauvaise conduite dans l'exercice de ses fonctions publiques.

Andrew aurait eu un incident présumé pendant que la reine Elizabeth II assistait au célèbre festival hippique du Berkshire, mais aucun détail n'a été dévoilé par la police britannique. Les membres de la famille royale ont pris la décision de ne plus voir Andrew, qui est désormais renié de tous les points de vue. Il semble que Charles III ait déchu son frère de tous ses titres en raison des allégations de mauvaise conduite dans l'exercice de ses fonctions publiques





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