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Charles Harambat rend hommage à la ferme anglaise dans une trilogie dessinée

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Charles Harambat rend hommage à la ferme anglaise dans une trilogie dessinée
Charles HarambatTrilogie DessinéeAngleterre
📆5/12/2026 11:51 PM
📰LePoint
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Dans sa trilogie dessinée, Charles Harambat rend hommage à la ferme anglaise et à l'Angleterre de ses campagnes bucoliques, en mentionnant Posy Simmonds comme un modèle. Ces courts chapitres évoquent le rôle essentiel de la main de l'artiste-artisan pour vivre bien et pour maintenir un lien fragile avec la nature.

Le dessinateur et critique Charles Harambat , connu pour son grand livre biographique dédié à Shakespeare et Quentin Blake, a publié une trilogie dessinée intitulée « Les fermiers sont les derniers aventuriers ».

En mémoire de sa mère disparue trop tôt, qu'il répétait avec beaucoup d'envies, il a adressé une émouvante élégie à son cher pays, où il a vécu et travaillé pendant longtemps, avant d'éterniser en Ithaque. Ce dernier a rendu grâce à l'Angleterre de ses campagnes bucoliques, notamment à Posy Simmonds, dont il a cité parmi ses modèles.

Dans cette trilogie, les courts chapitres aux titres évocateurs (« Le plessage », « Xénophon au Péloponnèse », « La fauvette », « Les funérailles d'Achille »... ) expriment les saisons qui passent et le dur labeur physique, évoqué déjà par Hésiode et Virgile. Il traduit surtout le rôle essentiel de la main de l'artiste-artisan pour vivre bien et pour maintenir un lien fragile avec la nature

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Charles Harambat Trilogie Dessinée Angleterre Ferme Anglaise Saison L'artiste-Artisan

 

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