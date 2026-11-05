Charles Doré Star Academy Confirme Ses Relations Avec des Camarades

Charles Doré revient sur une altercation majeure à la Star Academy avec un camarade de chambre, confirmant que le conflit est résolu. Focus sur sa carrière post-show.

Charles Doré, demi-finaliste de la Star Academy 2024, a fait un retour transparent sur les tensions qui ont marqué son séjour au château de Dammarie-les-Lys. Lors d'une interview accordée à TF1 info le 27 octobre 2026, l'artiste a confirmé avoir vécu une altercation majeure avec un de ses colocataires, qualifiant le début de leur cohabitation de départ "un peu en vrille".

Une dispute majeure liée à l'expression directe

Charles Doré a expliqué que la friction principale découlait de sa méthode de communication trop franche. Originaire de la campagne, il assume pleinement son style de parole direct et son refus de masquer ses désaccords. Il a souligné que lorsqu'il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il préfère le lui dire immédiatement plutôt que de laisser la rancune s'installer, une approche qui a provoqué le plus gros conflit de son aventure télévisuelle.

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Cependant, cette tension ne pèse plus sur sa carrière actuelle. Charles Doré a précisé que les deux anciens camarades de chambre ont depuis rétabli une relation apaisée. Cette réconciliation marque la fin d'un chapitre difficile de sa vie en communauté, permettant au chanteur de se concentrer pleinement sur sa montée en puissance artistique en dehors du studio d'enregistrement.

Exigences strictes pour Fort Boyard

Avant même de rejoindre la citadelle pour Fort Boyard, Charles Doré a négocié une condition particulière avec la production de France 2. Souffrant d'une phobie intense des oiseaux, il a interdit la présence de volatiles sur les lieux de tournage. Il a explicitement menacé d'annuler le tournage et de quitter les lieux par la nage si des pigeons ou d'autres oiseaux devaient être présents, une demande qui a été respectée pour l'association Le Projet Moteur.

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Support inattendu de Lââm pour son album

Le chanteur de 20 ans s'apprête à sortir son premier album intitulé À l'équilibre, un événement marquant pour sa jeune carrière. La chanteuse Lââm a surpris ses fans et l'artiste lui-même en lui adressant un message inattendu sur Instagram pour promouvoir ce disque, suscitant un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Cette intervention est survenue peu de temps après que Lââm lui eut envoyé un message improbable le concernant, créant un buzz immédiat autour de la star montante de TF1.

Stratégie à long terme et critiques reçues

Charles Doré a clairement articulé sa vision d'avenir, refusant de se cantonner à une notoriété éphémère. Il a déclaré vouloir construire une carrière durable, affirmant son intention de rester actif dans l'industrie musicale dans 30 ou 40 ans, bien au-delà de la période habituelle des artistes issus de téléréalité. Cette ambition se heurte parfois aux critiques en ligne, notamment après la sortie de son premier single qui est une reprise, mais il persiste dans sa direction artistique.