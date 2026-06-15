Charles Biétry atteint de la maladie de Charcot : son combat pour une fin de vie digne

L'ancien journaliste sportif Charles Biétry, diagnostiqué de la SLA en 2022, se confie sur son refus d'une vie prolongée artificiellement et plaide pour une évolution de la loi sur l'euthanasie en France.

Charles Biétry , figure emblématique du journalisme sportif des années 1980 et 1990, vit aujourd'hui un combat intime contre une maladie implacable. Atteint de sclérose latérale amyotrophique ( SLA ), également connue sous le nom de maladie de Charcot, il a perdu l'usage de la parole.

Sa voix, qui a jadis commenté les plus grands exploits sportifs, a été remplacée par un ordinateur. Dimanche 14 juin 2026, il s'est confié sur son rapport à cette maladie dégénérative qui le prive progressivement de ses capacités motrices et respiratoires. Dans un entretien poignant, Charles Biétry a exprimé son refus catégorique de vivre une fin de vie dégradante. Il a déclaré : 'Ouvrir la cage thoracique pour installer un appareil qui permettrait d'étouffer moins vite ?

C'est sans moi.

' Face à l'évolution inéluctable de la maladie, la question du suicide assisté, légal en Suisse, s'est imposée à lui et à sa famille. 'Agoniser sur un lit d'hôpital, inerte, sans réaction, sans espoir, réagissant à peine à la douleur tandis que ma femme et mes enfants pleurent dans le couloir en attendant un dernier souffle libérateur qui peut mettre des semaines à venir, c'est non, non, non', a-t-il martelé.

Charles Biétry espère aujourd'hui que la loi française évoluera pour permettre une fin de vie digne aux malades. Il milite pour que les patients puissent choisir leur mort sans devoir se rendre à l'étranger, une option inaccessible pour beaucoup. Son témoignage ravive le débat sur l'euthanasie en France et met en lumière les souffrances des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

Pour lui, l'essentiel est de profiter du temps présent dans des conditions acceptables, tout en espérant que la recherche permettra un jour de trouver un traitement





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