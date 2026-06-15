Charles Biétry, atteint de la maladie de Charcot, donne de ses nouvelles et réaffirme son choix de mourir dans la dignité

Le journaliste octogénaire, privé de parole, s'exprime par intelligence artificielle pour témoigner de son combat contre la sclérose latérale amyotrophique et de son engagement en faveur du droit à l'aide à mourir, envisageant de se rendre en Suisse. Son actualité nourrit le débat parlementaire français sur la fin de vie.

Le journaliste français Charles Biétry , âgé de 82 ans, atteint par la maladie de Charcot depuis trois ans, continue de donner de ses nouvelles. Malgré la perte de la parole et de grandes difficultés à se déplacer et à avaler, il s'exprime grâce à un clavier et à une intelligence artificielle qui restitue sa voix.

Il a ainsi échangé avec Laurent Delahousse qui l'a rencontré à son domicile en Bretagne. Ceux qui l'ont connu comme commentateur sportif, notamment de football, le constatent : la progression de la maladie neuros dégénérative, qui entraîne la mort des cellules contrôlant les muscles, est inexorable. Charles Biétry en a fait une croisade personnelle : il s'est déclaré en faveur du droit à mourir dans la dignité.

Il a choisi pour lui-même d'organiser une fin de vie médicalement assistée en Suisse, après accord de sa famille. Il explique ce choix par la volonté d'éviter une agonisation prolongée dans un hôpital, sans réactions ni espoir, et de préserver jusqu'au bout sa liberté et sa dignité.

Il regrette que la législation française ne permette pas la même facilité, alors qu'une proposition de loi sur l'aide à mourir a été adoptée par l'Assemblée Nationale fin février mais rejetée par le Sénat le mois dernier ; le texte doit être réexaminé par les députés le 15 juillet prochain. Son cas, largement médiatisé, alimente le débat national récurrent sur la fin de vie.

D'autres personnalités, comme l'acteur américain Eric Dane (Dr Mark Sloan dans Grey's Anatomy) également atteint de la maladie de Charcot, partagent publiquement leur combat face à cette pathologie rare dont l'espérance de vie est de trois à cinq ans après le diagnostic. Eric Dane, 52 ans, qui a annoncé sa maladie en avril, confie ses difficultés physiques croissantes mais aussi sa détermination à se battre pour voir ses filles grandir.

Michel Denisot a également donné des nouvelles de Charles Biétry, soulignant qu'il "lutte contre une maladie atroce". De nombreux hommages et soutiens, y compris de sportifs, lui ont été adressés, comme en témoignent des émissions de télévision où Yann Barthès s'est montré très ému en lisant un texte du journaliste. Charles Biétry a aussi adressé une lettre ouverte au président Emmanuel Macron sur cette question. Un documentaire de Canal+ intitulé Génération Biétry diffusera prochainement ses confidences poignantes.

Malgré tout, Charles Biétry affirme : "Je n'ai pas l'impression que ce soit la fin de ma vie" et garde une farouche volonté de contrôler les modalités de sa dernière étape





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