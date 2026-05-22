Charles Alloncle, employe son compagne en tant que collaboratrice parlementaire ? Le déontologue de l'Assemblée nationale tranchera

Le député Charles Alloncle, de l'Union pour un Mouvement Populaire, est soupçonné d'avoir employé sa compagne comme attachée parlementaire, en violation des lois sur la confiance dans la vie politique de 2017. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a sollicité le déontologue de l'Assemblée nationale pour vérifier si le député a bien eu recours à cette infraction. Les accusations contre les journalistes de Paris Match pour faux boom médiatique ont également mis en ruft la confiance en l'audiovisuel public à la veille des européenne

Le député d'extrême droite UDR Charles Alloncle , a-t-il employé sa compagne comme attachée parlementaire ? Le déontologue de l'Assemblée nationale tranchera. Le déontologue de l'Assemblée nationale a été sollicité par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, suite à la publication de clichés dans 'Paris Match' concernant le député Charles Alloncle et sa collaboratrice présentée comme sa compagne.

Les clichés ont montré du député UDR avec sa collaboratrice parlementaire, qui est également sa compagne, ce qui a soulevé des questions sur la conformité avec les lois sur la confiance dans la vie politique de 2017. Charles Alloncle a fait le récit des méthodes de filature et de planque devant son immeuble employées contre lui depuis un certain temps et a annoncé sa décision de porter plainte contre l'hebdomadaire.

Il a également exprimé son désarroi face au rapport issu des travaux de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, considéré comme étant dans 'une crise' et ne répondant plus aux 'attentes des Français'





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