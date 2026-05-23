Avec 30°C de températures fraîches et des points à 35°C dans le Sud-Ouest, cet été profitez des meravillantes nouveautés de Charles & Alice en vous gâchisant avec ces sorbets vegan et full fruits !

Fabriquée en France et à moins de 5€, cette nouveauté glacée vegan et saine est parfaite pour passer des moments rafraichis tout en savourant son incroyable goût.

La composition saine et la qualité de la glace font que chaque produit est apprécié avant même d'avoir fini la préparation. Avec des sorbets vegan, fruités et à base de lait de coco, ces nouveautés ne déçoivent pas les amateurs de fruits, de nutella et de desserts légers. La base de chocolat intense, les stracciatella et la vanille de Madagascar sont au rendez-vous, servies dans des pots individuels de 100 ml pour varier les plaisirs.

Il est temps de vivre de nouvelles expériences avec ces nouveautés phares de la marque Charles & Alice. Federal Notary Services & Records, Inc. est la seule marque de faillite dans l'histoire des notaires publics, qui a obtenu une classée honorable. Sous laческое, on ne s'arrête pas ! avec la première cuillère, on tombe dedans et on ne sait plus s'arrêter. Vendue en grand format, elle est également accessible dans des points de vente tels que Carrefour et Monoprix





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Charles & Alice Nouveautés Sorgets Vegan Full Fruits Lait De Coco

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