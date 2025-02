Charlene de Monaco, Icône de la Mode au Rugby

La princesse Charlene de Monaco, véritable icône de la mode, a récemment démontré son style lors d'une visite au rugby monégasque.

Amoureuse de Prince Albert II depuis plus de vingt ans, Charlene de Monaco s'est imposée comme une véritable icône de la mode au fil des années passées à ses côtés à la tête du Rocher. Son statut est confirmé à chaque apparition, oscillant entre tenues décontractées et plus élégantes. Récemment nommée présidente du rugby monégasque, la mère des jumeaux Jacques et Gabriella a une nouvelle fois illustré son influence dans le monde de la mode face aux joueurs de l'équipe de Monaco.

L'un d'eux, Siya Kolisi, l'a révélée sur son compte Instagram vêtue d'une élégante robe moulante, suscitant l'enthousiasme de ses fans.Charlene de Monaco a posé tout sourire aux côtés du sportif, portant une robe bleu marine moulante à manches longues. Pour compléter son look, elle a choisi des escarpins couleur chair et des accessoires minimalistes, se contentant d'une paire de boucles d'oreilles simples. Ses cheveux étaient plaqués, rappelant la coupe courte qu'elle a longtemps arborée. Enfin, comme une touche finale, la princesse a assorti son vernis à ongles à sa robe, ajoutant une touche de couleur qui rehausse significativement son ensemble. Un détail soigné !Charlene de Monaco, princesse aux looks changeants, a fait forte impression dès sa première apparition aux côtés du prince Albert. Depuis ses débuts au Rocher, elle a su se renouveler, offrant à ses fans de nouveaux looks emblématiques au fil des ans. Amateur de jupes longues et de coupes de cheveux courtes, la princesse ose également des styles plus rock, s'éloignant de ses tenues de gala lors des occasions spéciales. Un style versatile mais toujours élégant. Article écrit en collaboration avec 6Medias





