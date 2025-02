Charge France: Les Opérateurs de Bornes de Recharge Veulent Être Écoutés

Face à des ventes de voitures électriques plus timides que prévu, les opérateurs de bornes de recharge réunis au sein de l'association Charge France, demandent un changement de cap au niveau politique. Ils insistent sur la nécessité de soutenir l'infrastructure de recharge publique, en particulier via des incitations à l'achat de véhicules électriques par les entreprises et un réaménagement du dispositif d'amende pour les constructeurs automobiles qui ne respectent pas les objectifs de vente de véhicules électriques.

Longtemps, le développement de la voiture électrique a été une question de poule et d'œuf. Il fallait des bornes de recharge pour vendre des voitures avec batteries. Aujourd'hui, l'infrastructure est là, mais les ventes de véhicules ne suivent pas. Les opérateurs ne veulent pas être les dindons de la farce. Réunis au sein d'une toute nouvelle association, Charge France , treize d'entre eux sont bien décidés à faire entendre leurs voix.

Après avoir investi collectivement plus d'un milliard d'euros dans le développement de l'infrastructure de recharge publique, elles sont prêtes à dépenser 3 milliards d'euros supplémentaires à horizon 2028... À condition que les règles du jeu posées par les politiques ne changent pas tous les quatre matins. «Les constructeurs automobiles font entendre leurs voix pour demander des aménagements, notamment en ce qui concerne l'interdiction de vente de voitures thermiques neuves après 2035. Nous voulons aussi que notre position soit entendue, alors que nous avons consenti des investissements massifs», indique Aurélien de Meaux, président de Charge France. Les opérateurs de bornes de recharge ont maillé le territoire, plus de 150 000 points sont accessibles au grand public, dont 20 000 en charge rapide. Mais aujourd'hui, le taux moyen d'utilisation n'est que d'une charge par jour et par borne! Insuffisant. En cause, notamment, un parc insuffisant de véhicules électriques sur le territoire. Charge France prône notamment de renforcer les obligations d'achat de véhicules électriques par les flottes. Une solution aussi privilégiée par le gouvernement, qui y voit un moyen de soutenir le secteur sans bourse délier. Mais la mesure peine à voir le jour. Or, elle aurait aussi l'avantage de créer un marché de la voiture électrique d'occasion, donc de rendre ces modèles plus accessibles. «Au vu de l'urgence climatique et de la nécessité de réduire nos émissions de CO2, l'électrification des transports constitue un enjeu crucial pour l'avenir de la France», ajoute Brieuc de Tonquédec, Vice-Président de Charge France. Charge France propose aussi de revoir le dispositif d'amende visant à sanctionner les constructeurs qui ne vendent pas assez de voitures électriques. Plutôt que de les contraindre à payer une amende ou à acheter des crédits d'émission de CO2, «pourquoi ne pas orienter ces fonds vers un dispositif d'aide à l'achat pour les particuliers», interroge Charge France. Le nouveau venu est bien décidé à peser dans le débat public. Dans le détail, Charge France réunit Allego, Atlante, Chargepoint, Chargeguru/ZePlug, Driveco, Electra, E-totem, ENGIE Vianeo, Fastned, IONITY, Izivia, Powerdot et Zunder. Ils opèrent plus de 2000 stations de recharge ultra-rapides (recharge supérieure à 100 kW, soit entre 20 et 40 minutes pour un temps de recharge complet), pour un total de plus de 10 000 bornes de charge ultra-rapides





