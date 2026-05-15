Chaos en Haïti : Escalade Sanglante des Gangs et Crise Humanitaire Majeure

L'insécurité s'aggrave à Port-au-Prince avec des centaines de morts et des milliers de déplacés, tandis qu'une nouvelle force internationale tente de stabiliser le pays.

La situation sécuritaire en Haïti s'enfonce dans une spirale de violence extrêmement préoccupante, marquée par une intensification brutale des affrontements entre les gangs armés qui se disputent le contrôle territorial.

Selon les dernières données communiquées par le Bureau intégré des Nations unies en Haïti (Binuh), un nouveau pic de violence a été enregistré récemment, entraînant la mort d'au moins 78 personnes et faisant 66 blessés depuis le 9 mai. Ces événements tragiques se sont concentrés principalement dans les communes de Cité Soleil et de Croix-des-Bouquets, des zones périurbaines de Port-au-Prince déjà profondément meurtries par des vagues de combats similaires durant les mois de mars et avril.

Le bilan humain est particulièrement poignant, car il ne concerne pas uniquement les combattants des groupes armés. Le rapport du Binuh souligne que parmi les victimes figurent des civils innocents, notamment cinq hommes, quatre femmes et une jeune fille, illustrant ainsi la vulnérabilité totale de la population face à l'arbitraire des armes. Au-delà du bilan sanglant, l'impact humanitaire est catastrophique et se manifeste par un déplacement massif de population.

On estime qu'environ 5 300 habitants ont été contraints de fuir leurs foyers pour échapper aux tirs nourris et aux massacres. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) a alerté l'opinion internationale sur le fait que de nombreuses familles demeurent encore piégées dans des quartiers où les combats font rage, rendant tout accès humanitaire quasiment impossible. Cette instabilité chronique a également provoqué l'effondrement des services de santé essentiels.

Un centre hospitalier local ainsi qu'une structure médicale gérée par Médecins sans frontières ont été forcés de suspendre leurs activités et d'évacuer l'intégralité de leur personnel pour des raisons de sécurité. Avant ce retrait douloureux, les équipes médicales avaient travaillé dans des conditions extrêmes pour prendre en charge 40 blessés par balle en l'espace de seulement douze heures, témoignant de l'ampleur du carnage.

Le regard porté sur la période s'étendant du 5 mars au 11 mai 2026 révèle une situation systémique d'horreur, avec un total d'au moins 305 personnes tuées et 277 blessées dans les secteurs de Cité Soleil et de Croix des Bouquets. Parmi ces victimes, 63 étaient des résidents civils, dont 17 femmes et 13 enfants, ce qui démontre que les zones résidentielles sont devenues de véritables champs de bataille.

Face à cette dégradation alarmante, la communauté internationale tente de réagir via le déploiement d'une nouvelle force multinationale. Cette mission doit succéder à la Mission multinationale de soutien à la police haïtienne, laquelle a été largement critiquée pour son manque criant de financements et d'équipements adéquats. Pour l'heure, le déploiement reste timide avec seulement 400 soldats tchadiens arrivés sur le sol port-au-princien.

La force a néanmoins officialisé la nomination de son commandant, le général mongol Erdenebat Batsuuri, dans l'espoir que ce nouveau commandement puisse restaurer un semblant d'ordre dans un pays où l'État semble avoir totalement perdu le contrôle du territoire





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