Chantal Goya : l'éternelle enfant, antennes-relais et papiers pour tout le monde

Chantal Goya célèbre cinquante ans de carrière, les antennes-relais multipliées par 1,5 en dix ans et l'Espagne met en place un système de papiers pour tout le monde.

Chantal Goya , l'éternelle enfant de la chanson pour enfants, célèbre cinquante ans de carrière cette année. Mais qui est vraiment cette femme née à Saigon sous le nom de Chantal Deguerre ?

Les équipes d'Envoyé Spécial ont suivi l'artiste pendant plusieurs semaines et ont découvert une femme infatigable. En parallèle, le nombre d'antennes-relais a été multiplié par 1,5 en dix ans, passant de 45 000 à 64 000 antennes. Chaque nouvelle implantation crée la polémique, les habitants et les maires étant au coeur de la bataille que se livrent les opérateurs.

L'Espagne a également mis en place un système de papiers pour tout le monde, mais la question reste : est-ce efficace ? Dans un autre registre, le quotidien est marqué par la disparition de certains personnages emblématiques, tels que Michel Blanc et Alain Delon. Les artistes et les acteurs rendent un dernier hommage à ces légendes du cinéma français





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