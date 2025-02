Chantal Goya à 82 ans : secrets de forme et d'amour durable avec Jean-Jacques Debout

Chantal Goya, âgée de 82 ans, révèle ses secrets de forme et d'amour durable avec Jean-Jacques Debout. Elle parle de son style de vie sain, de son énergie positive et de leur complémentarité.

À 82 ans, Chantal Goya ne montre aucun signe de retraite. Le 15 février, la chanteuse se produira notamment au Dôme de Marseille dans le cadre de son spectacle « Sur la Route Enchantée ». Mais comment l'épouse de Jean-Jacques Debout parvient-elle à rester en forme et à continuer d'enthraller son public sur scène ? L'artiste s'est ouverte dans les colonnes de La Provence mercredi 12 février 2025. « Je me connais par cœur, je sais comment et où compenser quand ça ne va pas.

J'ai une vie très réglée, je ne fume pas, je n'ai jamais bu d'alcool, je préfère boire de l'eau et des jus de fruits ! », révèle-t-elle. « Et puis je ne me complique pas la vie, je ne suis pas blasée et je suis très positive. Je pense que c'est mon mental qui maintient mon physique. Mon cardiologue m'a dit que j'avais le cœur d'une fille de 40 ans », a-t-elle confié. Si l'on pouvait croire que Chantal Goya est une éternelle enfant, c'est en réalité à son mari qu'appartient ce rôle. « Je suis même le pilier de la famille. C'est Jean-Jacques l'enfant, c'est mon troisième ! Moi, je ne fais que transmettre au public ses chansons. Il a un talent fou et le passage au public est magnifique », a-t-elle assuré. En effet, l'auteur-compositeur-interprète est à l'origine du répertoire musical de la chanteuse de 82 ans, avec qui il est marié depuis 60 ans. L'occasion pour l'interprète de « Pandi Panda » de se livrer sur son couple. Chantal Goya et Jean-Jacques Debout : 60 ans de mariage « On n'a rien en commun. On est deux opposés qui s'entendent comme le yin et le yang. Je n'aime pas le désordre alors que lui ne se reconnaît que dans le fouillis. J'ai une forte personnalité, je n'ai pas envie d'être collée à quelqu'un, je ne lui demande ni ce qu'il fait ni où il va. Mais si c'était une personne banale ou ordinaire, je m'ennuierais », confie-t-elle, avant de conclure : « C'est quelqu'un de tellement spécial ! Je ne pouvais en trouver deux comme lui. Je dis souvent qu'on ne croise pas un Jean-Jacques Debout à tous les coins de rue ! » Une belle déclaration d'amour de la part de Chantal Goya. Après 60 ans de mariage, les deux artistes semblent avoir trouvé le secret pour garder la flamme





