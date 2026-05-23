Chansonnière: chanteuse de 77 ans hospitalisée en raison d'une infection respiratoire aiguë et annulation de sa tournée

Véronique Sanson, célèbre chanteuse de 77 ans, a été hospitalisée en urgence pour une infection respiratoire aiguë et sa tournée de festivals, prévue ce weekend, a dû être annulée. L'artiste, qui s'est fendée d'un cancer de l'amygdale en 2018, a connu plusieurs problèmes de santé en ces dernières années, notamment une pneumonie en avril 2024. Elle doit également poursuivre sa tournée durant l'automne avec une dizaine de dates, dont deux à la Seine Musicale de Paris en décembre prochain.

La chanteuse de 77 ans, Véronique Sanson , a été hospitalisée en raison d'une infection respiratoire aiguë et sa tournée des festivals prévue ce weekend a dû être annulée.

L'artiste a également été soignée pour un cancer de l'amygdale en 2018 et a connu plusieurs hospitalisations pour des problèmes de santé en ces dernières années, y compris une pneumonie en avril 2024. Elle doit poursuivre sa tournée durant l'automne avec une dizaine de dates programmées, dont deux à la Seine Musicale de Paris en décembre prochain. Le festival Art Rock a souhaité un prompt rétablissement à Véronique Sanson en réaction à la nouvelle





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